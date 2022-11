Die Girolami-Brüder treten im November im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gegeneinander an – ohne Bruderliebe.

Durch den Sieg der TCR Europa hat Franco Girolami im vergangenen Monat den Aufstieg in die Weltspitze des TCR-Sports geschafft. Damit kommt es zum ersten Mal in der Geschichte des WTCR zu einem Bruderduell.



Doch die Zielsetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der 30-jährige sich darauf konzentrieren wird, Erfahrungen in der Königsklasse des Tourenwagensports zu sammeln, steckt sein 33-jähriger Bruder Néstor, der für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport fährt, mitten im Kampf um den Titel des „Königs“ des WTCR.



„Er mag mein Bruder sein, aber wenn wir auf der Rennstrecke sind, ist er mein Gegner“, sagte Néstor Girolami, der vor dem Rennwochenende in Bahrain 35 Punkte Rückstand auf den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona hat. „Ich erwarte kein schmutziges Verhalten von Franco, aber einen Gefallen wird er mir sicherlich auch nicht. Sein Ziel ist es, einen Vertrag für die nächste Saison zu bekommen und dafür muss er kämpfen. Ich muss vor allem darauf achten, meinen Job zu machen. Alles andere kann ich nicht kontrollieren.“



Franco Girolami gab 2021 sein Renndebüt in Europa. Genau wie sein Bruder ist er von Argentinien nach Italien gezogen, wo er auch heute noch ansässig ist.



„Der Motorsport ist unser Leben und wir gehen ihn sehr professionell an“, sagte Franco, der für Comtoyou Racing ins Steuer greifen wird. „Wir kennen die Regeln und spielen keine Spielchen. Ich weiß, mein Bruder kämpft um den Titel, aber er fährt eben auch für eine andere Marke. Ich selbst bin bei Audi und ich werde alles dafür geben, für mein Team und mich das Beste herauszuholen. Natürlich möchte ich weder meinem Bruder noch Azcona in die Quere kommen. Aber ich werde auf der Strecke auch nicht zwischen meinem Bruder und Aczona unterscheiden. Ich muss für Comtoyou und mich selbst arbeiten.“



Néstor Girolami hat den Wechsel seines Bruders nach Europa und seine anschließende Entwicklung sehr genau verfolgt. Er weiß um Francos Potenzial und der vor ihm liegenden Herausforderung: „Es wird nicht leicht für ihn werden. Er muss sich zuerst an die Goodyear-Reifen gewöhnen und als Wildcard-Fahrer hat er auch zehn Kilogramm Extragewicht dabei“, sagte Néstor. „Er fährt zum ersten Mal im WTCR und muss sich an viele Dinge gewöhnen und anpassen – vor allem, weil er die Reifen überhaupt nicht kennt. Wenn er nah an seinen Teamkollegen herankommt, wäre das ein gutes Wochenende für Franco.“



Die beiden kommenden Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien werden die Familie Girolami mit Stolz erfüllen, so Néstor. „Ich habe Franco dabei geholfen, den Sprung von Argentinien nach Europa zu schaffen und die Möglichkeit zu bekommen, in der TCR Europa anzutreten. Von daher bin ich sehr stolz darauf, Franco jetzt im WTCR zu sehen. Für die Familie wird damit ein Traum wahr. Es ist eine super Gelegenheit für ihn. Er weiß, er muss professionell sein und es klug angehen. Er muss im WTCR genau das tun, was er in der TCR Europa bereits getan hat.“



„Dennoch ist es ein wenig seltsam. Wir sprechen kaum noch über den Motorsport. Er konzentriert sich ganz auf sich, arbeitet hart und macht seine Sache sehr gut. Als er noch einen Honda fuhr, haben wir alles miteinander geteilt, aber jetzt, wo er einen Audi fährt, tun wird das nicht mehr. Aber das stört uns nicht, weil es zeigt, wie professionell wir sind und in diesem Sport kommt es immerhin auf die Professionalität und das Engagement an. Wir wissen beide, worauf wir achten müssen, selbst bei den kleinen Details. Ich bin mir sicher, falls er in Bahrain gewinnen sollte, wird er mir seine Details nicht anvertrauen, denn er will schließlich vor mir sein. Aber das ist ganz normal.“



Die beiden Girolami-Brüder werden nicht nur in dieser Woche in Bahrain zusammen antreten, sondern auch vom 25. bis 27. November auf dem Jeddah International Circuit in Saudi-Arabien.

