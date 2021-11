Mikel Azcona hat mit zwei elften Plätzen beim Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Adria International Raceway erneut seine Qualität unter Beweis gestellt.

Dabei startete der Spanier in beiden Rennen auf Platz 17. Doch in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición pflückte er bei den ersten beiden WTCR-Rennen in Italien durch das Feld.



Azcona, der im vergangenen Monat noch bei einigen als Titelanwärter gehandelt wurde, sagte im Anschluss, dass es für sein Team Zengő Motorsport unmöglich gewesen sei, noch schneller zu fahren.



„Es war sehr hart, an diesem Wochenende nur um die hinteren Plätze kämpfen zu können“, sagte der zweifache Rennsieger des WTCR. „Wir waren 50 Kilogramm schwerer und 10 Millimeter höher als die anderen, wodurch unsere Pace ein bis zwei Sekunden langsamer war. Das hat sehr schwierig gemacht, mit den anderen zu kämpfen. Aber ich habe in beiden Rennen einen guten Start erwischt und einige Positionen gut gemacht, wodurch wir am Ende auf Platz elf landen konnten. Das ist im Vergleich zu den anderen Marken ein wirklich gutes Ergebnis. Ich hoffe wirklich, dass sich die Dinge ändern und wir wieder um die Spitzenplätze kämpfen können.“

