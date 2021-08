Nathanaël Berthon fühlt sich „stark“ und möchte ab dem Rennwochenende in Ungarn in der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) durchstarten.

Bisher ist es Berthon nicht gelungen, an seine Form aus dem Vorjahr anzuknüpfen, indem er sein erstes WTCR-Rennen gewann. Dennoch ist er zuversichtlich, dass sich das auf Hungaroring ändern wird – einer Strecke, die er sehr mag.



„Es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Hier habe ich immer gute Leistungen gezeigt und in der GP2 als auch in anderen niederklassigen Rennserien starke Resultate erzielt“, sagte der Fahrer des Team Comtoyou DHL Audi Sport. „Abgesehen von der langen Gerade ist es sehr schwierig, auf dieser Strecke zu überholen. Sie ist mit Abstand die beste Stelle dafür.“



„Man muss sehr auf seine Reifen achten, um sie nicht zu überlasten. Es gibt hier viele Kurven und im August ist es hier sehr heiß, weshalb es schwierig werden wird, die Temperatur in den Reifen und Bremsen zu managen. “



„Es ist eine anspruchsvolle Strecke, aber immerhin kann man hier die Randsteine mitnehmen. Das ist in einem WTCR-Auto von Vorteil, besonders in der Schikane.“



„Die letzte Kurve, in der Carlos Sainz in der Formel 1 das Auto verloren hat, ist besonders knifflig. Sie sieht einfach aus, da sie sehr lang ist und in einem 180-Grad-Winkel verläuft, aber das ist sie nicht. Allerdings kenne ich einen Trick, den ich hier nicht weiter ausführen möchte, um die Kurve auf eine besondere Art und Weise zu nehmen, die im letzten Sektor einen Unterschied machen kann.



„Es ist eine wunderbare Strecke mit einer langen Geschichte. Die Formel 1 kommt immer noch hierher und wir haben großes Glück, dass auch wir hier fahren dürfen. Ich freue mich darauf, auf dem Hungaroring alles zu geben.“



„Ich glaube, wir haben gute Chancen. Ich fühle mich selbst sehr stark. Wir haben hier als Team viele Testtage absolviert und ein gutes Set-up herausgearbeitet. Wir konnten sowohl auf nasser als auch auf trockener Strecke testen, weshalb ich zuversichtlich bin. Obwohl ich mich gut vorbereitet fühle, müssen wir konzentriert bleiben. Wir freuen uns auf die Rennen.“



Berthon fährt im WTCR einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS. Nach sechs Rennen liegt er auf Platz zehn der Gesamtwertung.

