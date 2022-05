Gilles Magnus glaubt nicht, dass seine Streckenerfahrung ein großer Vorteil sein wird, wenn die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) am kommenden Wochenende auf dem legendären Stadtkurs Pau-Ville beginnt.

Magnus fuhr dort 2016 im Rahmen der französischen Formel 4. An einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, die noch nie auf der Strecke gefahren sind, glaubt der Audi-Werksfahrer allerding nicht.



„Ich bin 2016 in meinem ersten Jahr in Pau gefahren. Aber das ist schon lange her und ich erinnere mich kaum daran", erklärte der Fahrer des Teams Comtoyou Audi Sport. "Darum sollte es auch kein großer Vorteil für mich sein. Es ist ja nicht so, als wäre ich vor zwei Wochen da gewesen und ein Tourenwagen ist auch eine ganz andere Sache als ein Formel-Bolide. Aber es ist schon mal gut, in meiner Situation keinen Nachteil zu haben.“

