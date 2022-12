Auch wenn Nathanaël Berthon nicht die Meisterschaft im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gewonnen hat, war er sicherlich einer der schnellsten Fahrer im Feld. Am Ende wäre er fast Vizemeister hinter dem neuen "König" des WTCR, Mikel Azcona, geworden.*

In diesem Jahr ist der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport bis auf einmal in jedes Q3-Shootout eingezogen. Am Sonntagabend fuhr er beim Rennwochenende in Saudi-Arabien dann seinen zweiten Saisonsieg im ersten Rennen von der Poleposition aus ein.



Im zweiten Rennen konnte er aufgrund einer Kollision mit Rob Huff nicht noch einmal Platz zwei in der Meisterschaft angreifen. Dennoch verließ Berthon den Dschidda Corniche Circuit in den frühen Morgenstunden mit dem Wissen, dass er eine herausragende Saison gefahren ist.



"An diesem Wochenende habe ich wirklich alles geben. Alles was nötig war, um [Néstor] Girolami noch einzuholen. Ich habe die Pole geholt, Rennen 1 gewonnen und die schnellste Rennrunde gefahren", sagte der Franzose. "Im zweiten Rennen war die Möglichkeit da, [Vizemeister zu werden] aber wir haben einen Fehler gemacht und es zusammen nicht geschafft. Dennoch, ich war in dieser Saison bis auf Portugal immer im Q3. Ich hatte viele Reifenplattfüße, die mich fast 50 Punkte gekostet haben. Okay, wahrscheinlich hätte es nicht für die Meisterschaft gereicht, aber der zweite Platz hätte uns gehören müssen. Um ehrlich zu sein, bin ich heute etwas traurig. Ich denke, ich habe bewiesen, wie viel Einsatz ich gezeigt habe, aber es ist jetzt, wie es ist."



Stand jetzt hat Berthon noch keinen Vertrag für die kommende Saison, aber es dürfte keinen Zweifel daran geben, dass er in der Saison 2023 die Spitze des internationalen Tourenwagensportes erobern kann.



"Im Moment habe ich keinen Kontakt für das nächste. Ich weiß also nicht, was passiert wird", sagte der ehemalige GP2- und Le-Mans-Fahrer. "Wenn man bedingt, dass ich eigentlich aus dem Formel-Sport und nicht aus dem Tourenwagensport komme und das überhaupt nicht meine Form des Rennsports ist, habe ich dieses Jahr einen ordentlichen Job gemacht. Ich verstehe jetzt, welches Set-up das Auto braucht, wie man das Auto richtig einstellt und weiterentwickelt. Das alles macht mir sehr viel Spaß. Es ist nicht immer einfach, aber ich fühle mich im Moment so stark in dieser Rennserie wie noch nie. Ich habe viel gelernt und langsam etwas Erfahrung. Wenn wir jemand im kommenden Jahr eine Chance gibt, kann ich den Titel gewinnen. Ich werde auf jeden Fall weiterkämpfen."



*Das Ergebnis muss noch durch die FIA bestätigt werden

