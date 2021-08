Tom Coronel wird ab dem Rennwochenende in Ungarn wieder in Gelb fahren.

Bei den ersten drei Stationen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 war sein Audi RS 3 LMS noch mit einer Tarnlackierung unterwegs gewesen. Doch ab dem Rennwochenende in Ungarn vom 20. bis 22. August wird der Niederländer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport wieder mit seiner markanten gelben Lackierung antreten.



Diese fährt Coronel eigentlich seit 2015, doch weil der Audi der zweiten Generation sich noch in der Entwicklungsphase befand, wurde er in der bisherigen Saison mit einem Tarndesign ausgestattet.



Nach sechs Rennen liegt der Niederländer in der Gesamtwertung des WTCR auf Platz 16 und in der WTCR-Trophy-Wertung auf dem zweiten Platz. Im vergangenen Monat fuhr er im Motorland Aragon sein erstes Saisonpodium ein.



Neben dem WTCR fährt Coronel auch in der TCR Europa, welche am Wochenende auf der belgischen Strecke Spa-Francorchamps gastierte. Dort erreichte er in zwei Rennen zweimal die Top 10.

