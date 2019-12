Gabriele Tarquini meint, dass es keinen verdienteren Nachfolger als Titelträger im von OSCARO präsentierten FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR hätte geben können.

Der Italiener hatte 2018 den ersten WTCR / OSCARO-Titel gewonnen. In diesem Jahr unterstützte er seinen Hyundai-Teamkollegen Norbert Michelisz auf dem Weg zur Meisterschaft.



Kurz nach Michelisz' Titelgewinn am Sonntagabend beim WTCR-Rennen von Malaysia umarmten sich die beiden BRC Hyundai N Squadra Corse-Teamkollegen.



"Meine Nummer 1 ist jetzt weg, aber sie ist in guten Händen. Ich freue mich sehr, dass Norbert mir als Titelträger nachfolgt. Er hat es verdient. Er hatte eine fantastische Saison und ist ein würdiger Champion."

The post Tarquini: Mein WTCR-Titel ist in guten Händen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.