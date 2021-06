Gabriele Tarquini drehte seine schnellste Runde im Qualifying für die WTCR-Rennen am Samstag erst spät - und sie war gut genug, um den WTCR-König von 2018 auf Platz zehn zu bringen und ihm die Poleposition für das erste Rennen zu sichern.

Damit verdrängte er seinen Hyundai-Teamkollegen Luca Engstler auf P11. Zwölfter wurde Thed Björk in einem Lynk & Co 03 TCR.



Doch Tarquini wird es schwer haben, während des 13-Runden-Auftakts vorne zu bleiben, denn hinter ihm steht ein Trio von Cyan-Lynk-&-Co-Fahrern, darunter der aktuelle WTCR-König Yann Ehrlacher, der zusammen mit dem Italiener in der ersten Startreihe steht. Das erste Rennen wird eine Länge von 13 Runden haben.



Ehrlachers Onkel Yvan Muller, der vierfache FIA Tourenwagen-Champion, startet von Platz drei. Neben ihm steht Santiago Urrutia in einem weiteren von Goodyear ausgerüsteten Lynk & Co.



"Um ehrlich zu sein, habe ich mein Bestes gegeben, aber das Auto war weit weg", sagte Tarquini über seinen Versuch, ins Q3 zu kommen. "Wir haben für den letzten Run eine Änderung am Set-up vorgenommen, weil es wohl nicht meine beste Wahl war, und wir haben am Ende ein bisschen was gefunden. Es war eine gute Runde. Es ist schade für Luca, denn wir wollten vier Hyundai in den Top 10, aber so ist der Rennsport. Manchmal lächelst du, manchmal lächelst du nicht."

