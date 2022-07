Attila Tassi hat sein erstes Podium in der laufenden Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups erobert. Er hat im 100. WTCR-Rennen in Vila Real hart dafür gekämpft.

Der zweite Platz des Ungarn, der nach einem Podestplatz seines Honda-Teamkollegen Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) zustande kam, markierte auch das erste WTCR-Podium für das LIQUI MOLY Team Engstler, seit man ein Honda-Kundenteam ist.



Tassi hat bereits am Samstag sein bestes Qualifying-Ergebnis der Saison egalisiert und das erste Rennen als Neunter beendet. Im zweiten Rennen hatte er einen sehr guten Start.



Eine sehr gute Joker-Runde spielte auch eine Rolle, damit Tassi den frühen Rennführenden,Yvan Muller, überholen konnte. Obwohl er von Rob Huff geschlagen wurde, wurde es ein wohlverdientes Podium in Vila Real. Vor drei Jahren hat er den Sieg auf dem herausfordernden Stadtkurs in Portugal knapp verpasst.



Sein Teamkollege, Lokalmatador Tiago Monteiro, wurde im ersten Rennen Elfter. Aber in Lauf 2 schied er aus, nachdem er die Mauer berührt hatte. Das schickte ihn auf die rechte Seite der Strecke, wo die Kollision mit Esteban Guerrieris Honda Civic Type R TCR unvermeidbar war.



"Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder nach Vila Real zu kommen. Auf dem Podium zu stehen - vor allem, weil ich vor drei Jahren nicht die Chance hatte, es mit Tiago zu teilen - war ein großartiges Gefühl, und besser spät als nie", sagte Tassi. "Es war nicht das einfachste Rennen meines Lebens, da ich vor dem Start ein Kupplungsproblem hatte, obwohl ich am Ende ohne große Probleme durchkam."



"Nach dem ersten Safety-Car sah ich, dass das Auto hinter mir seinen Joker genommen hatte, also war meine Push-Runde von da an sehr knapp, aber ich habe meinen Joker erwischt und lag vorne. Ich möchte dieses Podium dem LIQUI MOLY Team Engstler widmen, das einen tollen Job gemacht hat. Ich bin wirklich froh, dass wir endlich ein gutes Ergebnis in der Tasche haben."

