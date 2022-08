Attila Tassis WTCR-Wochenende im Elsass versprach viel, lieferte aber nicht die Ergebnisse, die sein Können und sein Einsatz verdient hätten, obwohl der 23-Jährige das Maximum aus seinem Honda Civic Type R TCR herausholte.

Der Ungar zeigte am ersten Tag des Wochenendes Anfang des Monats auf dem Circuit l'Anneau du Rhin eine starke Pace, bis er auf seinem letzten Run im Q2 aufgehalten wurde, was ihn einen Platz in den Top 10 kostete.



Das bedeutete, dass der für das deutsche LIQUI MOLY Team Engstler fahrende Pilot in beiden Rennen nur einen Startplatz ganz hinten in der Startaufstellung bekam.



Eine kämpferische Leistung in Rennen 1 wurde nicht belohnt, da er vier Runden vor Schluss zum Aufgaben gezwungen wurde. In Rennen 2 kam er als Neunter hinter dem Sieger des ersten Rennens, Nathanael Berthon im Comtoyou DHL Team Audi Sport, ins Ziel.



"In beiden Rennen konnte ich im Vergleich zu meinen Verfolgern einen guten Start hinlegen, aber die Geraden waren einfach zu lang, als dass diese Starts einen Unterschied gemacht und etwas gebracht hätten – das war auch im Rennen so", sagt Tassi. "In Rennen 1 wollte ich einen Kampf vor mir ausnutzen, aber ich wurde von einem anderen Auto hart getroffen, was mich komplett aus der Bahn warf und mein Auto beschädigte. In Rennen 2 konnte ich am Start ein Auto sauber überholen, aber auf der Geraden war es unmöglich, mich zu verteidigen. Trotzdem haben wir das Maximum aus dem Auto herausgeholt, also danke an das LIQUI MOLY Team Engstler und Honda."

