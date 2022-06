Attila Tassi bereitet sich auf sein Heimrennen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf dem Hungaroring vor, wo er unter anderem seinen ehemaligen Mentor Norbert Michelisz bezwingen will. Was der 22-jährige Honda-Pilot in Diensten des LIQUI MOLY Team Engstler sonst noch vor seinem Heimspiel zu sagen hat, verrät er im Interview.

Es ist Ihre vierte Saison im WTCR. Was können die WTCR-Fans 2022 von Ihnen erwarten?"Das ist zwar mein viertes Jahr, aber um ehrlich zu sein, fühlt es sich an als wäre es gestern gewesen, als ich das erste Mal mit Tiago [Monteiro; Teamkollege] in Marrakesch war. Ich bin aber definitiv zuversichtlicher denn je, um den Titel zu kämpfen zu können.

Ad

Was ist der Grund für Ihr gesteigertes Selbstvertrauen?"Ich habe nie zuvor im Winter so hart trainiert und habe klare Ziele im Kopf, die ich in dieser Saison erreichen will. Ich werde alles geben, um im Titelkampf eine Rolle zu spielen."

WTCR Auffrischung: Das WTCR-Rennformat VOR EINER STUNDE

Wie hat sich Ihr Trainingsplan für 2022 verändert?"Ich verändere mein Training Jahr für Jahr ein wenig, und zwar mental und körperlich, sodass ich mich immer bereit fühle. Körperlich treibe ich viele Sportarten: Laufen, Tennis, Boxen, ins Fitnessstudio gehen. Es gibt eine große Auswahl. Mental trainiere ich hauptsächlich im Simulator. Ich versuche, mich zu fokussieren und mich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren, um zum Beispiel in längeren Rennen nicht den Fokus zu verlieren. Diese Dinge können während eines Rennwochenendes wirklich helfen."

Haben Sie vor Beginn der Saison viel getestet?"Wir haben drei Tage lang getestet, also nicht gerade viel. Aber ich glaube, wir haben unserer Möglichstes getan. Ich fühle mich gut im neuen Team und die Atmosphäre ist großartig."

Man kann sagen, dass die neue Saison in Pau nicht ganz so begonnen hat, wie Sie es sich erhofft hatten. Was hat Norbert Michelisz danach zu Ihnen gesagt?"Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Es ist passiert und wir schauen nach vorne. Unmittelbar nach dem Zwischenfall kam Norbi zu mir und hat sich entschuldigt. Natürlich bringt das die Ergebnisse und Punkte nicht zurück. Wir haben beide verloren. Es war unglücklich. Er hat einen Fehler gemacht. Schade nur, dass wir beide da hineingeraten sind, er und ich. Aber so ist der Rennsport. Wir sind gute Freunde. Ich bin in seinem Team gefahren und wir kennen uns schon so lange, dass ich nie einen Zweifel daran hatte, dass wir wieder miteinander sprechen würden."

Wie sehr stehen Sie als Lokalmatador an diesem Wochenende unter Druck, ein Spitzenergebnis zu erzielen?"Ich würde nicht sagen, dass es Druck bringt, aber wenn man ein Heimrennen fährt, möchte man sein bestmögliches Niveau erreichen. Ich hoffe, dass ich viele Zuschauer sehe, denn das ist eine zusätzliche Motivation für mich, vor heimischem Publikum zu fahren und die bestmögliche Leistung zu bringen."

Der Hungaroring war aber nicht immer ein glückliches Pflaster für Sie, oder?"In den vergangenen Jahren waren meine Heimrennen vom FT1 bis zu Rennen 2 nicht ideal. Ich hoffe aber, dass es dieses Jahr anders sein wird und wir um wirklich gute Ergebnisse und starke Punkte kämpfen können. Pech war der Hauptgrund dafür, aber wir haben uns angepasst und aus den Ereignissen der Vergangenheit gelernt."

Was würde Ihnen ein Heimsieg bedeuten?"Im WTCR habe ich auf dem Hungaroring noch nicht gewonnen, aber ich habe es in der TCR International geschafft. Es war unglaublich, beide Rennen zu Hause zu gewinnen. Ich erinnere mich daran, dass ich voriges Jahr mein erstes WTCR-Rennen [in Estoril in Portugal] gewonnen habe. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl. Das ist nun in Ungarn ein Traum und das ist das Ziel."

WTCR DAS STARTERFELD DES WTCR-WOCHENENDES IN UNGARN VOR 15 STUNDEN