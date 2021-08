Attila Tassi möchte bei seinem Heimrennen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) Geschichte schreiben.

Die ungarischen Fans konnten noch nie einem Heimsieg im WTCR bejubeln - obwohl es in den Jahren 2018 und 2019 sehr knapp gewesen war. Beide Male musste sich Norbert Michelisz mit einem zweiten Platz hinter Hyundai-Kollege Gabriele Tarquini zufriedengeben.



Die Münnich-Motorsport-Fahrer Attila Tassi, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri und Tiago Monteiro pilotieren in dieser Saison jeweils einen Honda Civic Type R TCR. Allerdings müssen ihre Fahrzeuge an diesem Wochenende 60 Kilogramm Ausgleichsgewicht mit sich führen. Dadurch erreichen die Honda ein Gesamtgewicht von 1345 Kilogramm, wodurch sie die schwersten Autos im Feld sind. Trotzdem gibt Tassi die Hoffnung nicht auf.



„Ich freue mich darüber, wieder vor meinem Heimpublikum zu fahren. Hoffentlich feuern die Zuschauer mich, Honda und die beiden Münnich-Motorsport-Teams an“, sagte der 22-jährige. „Auf dem Hungaroring zu fahren, ist immer etwas Besonderes. Die Unterstützung der Fans sorgt für zusätzliche Inspiration. Leider gab es hier noch keinen Heimsieg im WTCR. Natürlich würde ich das gerne ändern, aber die Verschiebung des Italien-Rennwochenendes bedeutet, dass die Civic Type R TCR hier schwerer sein werden, als wir uns das vorgestellt haben. Es wird schwierig werden, aber ich hoffe trotzdem, dass wir um die vorderen Plätze kämpfen werden.“



Tassis bestes Ergebnis auf heimischem Boden ist ein fünfter Platz im dritten Rennen der vergangenen Saison.

