Attila Tassi erreichte in beiden Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Ungarn die Punkteränge – obwohl er sich im Vorfeld mehr erhofft hatte.

Der Ungar fährt für das Team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport einen Honda Civic Type R TCR. Nachdem es im Qualifying nur für Rang 14 gereicht hatte, beendete er die Rennen auf Platz 13 und Platz 10. Mehr sei laut Tassi von dieser Startposition nicht möglich gewesen.



„Das Qualifyingergebnis hat ein ohnehin schon hartes Wochenende noch schwieriger gemacht. Unser Ziel war es dann so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, sagte Tassi. „Ich bin überzeugt davon, dass ich aus meiner Startposition das Maximum herausgeholt habe.“



„Rennen 1 war besonders knifflig, denn ich habe das Auto schlecht für die erste Kurve positioniert und dann einen Großteil des Rennens mit Zweikämpfen verbracht. Ich freue mich, dass es am Ende für ein paar Punkte gereicht hat.“



„Der Start in Rennen 2 war besser und ich habe mich für Kurve 1 gut genug positioniert, um ein paar Plätze zu gewinnen. Ich habe mich anschließend auf Platz zehn eingeordnet. Danach war mein Rennen recht ereignisarm. Es war schwierig, mit unserem Ausgleichsgewicht etwas auszurichten, aber zum Glück werden wir bei den nächsten Rennen ohne Extragewicht fahren können.“

