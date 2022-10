Frédéric Vervisch, ein vierfacher Rennsieger des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), feiert in der jüngst veröffentlichen TCR-Weltrangliste sein Top-10-Debüt. Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader des WTCR, Mikel Azcona, steht derweil auf Platz sechs.

Die TCR-Weltrangliste wurde letzte Woche zum ersten Mal von der WSC-Group veröffentlicht. Sie berücksichtigt die Leistung aller Fahrer, die mit TCR-Fahrzeugen in nach TCR-Reglement abgehaltenen Rennserien in der gesamten Welt antreten.



Für diese Rangliste wurden seit dem 01. Januar 2021 sämtliche Ergebnisse eines Fahrers erfasst und anhand von zwei Koeffizienten bewertet. Diese Koeffizienten sind die Rennserie, an die der Fahrer teilgenommen hat, sowie die Anzahl der Rennteilnehmer.



Die verschiedenen Rennserien werden in fünf Kategorien unterteilt und entsprechend gewichtet. Die Einteilung erfolgt nach internationalen Rennserien, nationalen Rennserien, regionale Rennserien, Langestreckenrennen und Sprintrennen. Beim zweiten Koeffizienten geht es um die reine Anzahl der Fahrzeuge, die an einem Rennen teilnehmen, wobei Rennen mit über 20 Fahrzeugen am höchsten eingestuft werden.



In die Wertung fließen die letzten 20 Rennergebnisse der Fahrer ein. Allerdings werden die Ergebnisse von Fahrern gestrichen, die seit mehr als 30 Wochen kein Rennen mehr bestritten haben. Bestreiten sie dann anschließend wieder Rennen so startet ihre Bewertung von vorne.



In der TCR-Weltrangliste sind die Ergebnisse von 928 Fahrern in den letzten beiden Jahren berücksichtigt worden. Dabei fanden ungefähr 320 Rennen pro Jahr statt.



Die TCR-Weltrangliste wird jeden Mittwoch um Mitternacht (mitteleuropäische Zeit) aktualisiert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: www.tcr-worldranking.com.

