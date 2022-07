Esteban Guerrieri wollte beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) in Italien seinen elften Sieg in der Rennserie einfahren. Nun hat der Rekordsieger des WTCR erklärt, warum es nicht geklappt hat.

Guerrieri, der momentan bei zehn Siegen in 100 WTCR-Einsätzen steht, erreichte auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi sogar das Q3-Shootout. Doch ein technisches Problem an seinem Honda Civic Type R TCR hinderte den Argentinier aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport daran, auf die Poleposition zu fahren.



„Das Glück war nicht auf meiner Seite“, sagte Guerrieri. „In Q3 worden wir aufgrund eines gebrochenen Turbo-Rohrs eingebremst, sodass wir das erste Rennen von Platz fünf aus starten mussten. Im Rennen selber dann schlug ein Stein ein Loch in meinen Kühler, wodurch der Motor ausfiel, weil das Auto zu viel Kühlflüssigkeit verloren hatte. Dadurch mussten wir das zweite Rennen von ganz hinten starten. Unsere Strategie hieß dann einfach: Volle Attacke. Das Auto fühlte sich auch gut an und ich versuchte an meinen Vordermännern vorbeizugehen, aber sie waren einfach viel zu schnell auf den Geraden. Am Ende habe ich die Position mit Néstor [Girolami] getauscht. Danach wollte ich die Reifen schonen, aber am Ende des Rennens fing ich mir trotzdem einen Reifenschaden ein. Damit hatten wir auch nicht gerechnet, weil wir bis dahin noch keinen hatten.“



Im zweiten Rennen stellte sich Girolami komplett in den Dienst des Teams. Obwohl er von ganz hinten starten musste, konnte er so viele Plätze gut machen, dass er den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader, Mikel Azcona angreifen konnte. Als er merkte, er würde nicht vorbeikommen, ließ er sich hinter seinen Teamkollegen und Titelanwärter Girolami fallen. Einmal dahinter schirmte er diesen von den dahinterfahrenden Fahrzeugen ab. Für diese Leistung hätte er eigentlich mit Platz sechs belohnt werden sollen, doch aufgrund des Reifenschadens musste er in der vorletzten Runde an die Box, wodurch er am Ende auf Rang zehn zurückfiel.

