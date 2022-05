Thed Björk begrüßt die Entscheidung, die beiden Rennen in Deutschland abzusagen. Für ihn „muss die Sicherheit an erste Stelle stehen.“

Die Rennen drei und vier des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) wurde wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, nachdem der offizielle Reifenlieferant Goodyear Racing nicht garantieren konnte, dass die Reifen wie vorgesehen funktionieren würden. Daraufhin meldete sich Björk, der Tourenwagenweltmeister von 2017, auf Social Media zu Wort.



Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co schrieb auf Facebook. „Die Rennen auf dem Nürburgring wurde absagt und auch wenn ich darüber gemischte Gefühle habe, bin ich sehr dankbar dafür. Warum? Auch wenn ich als Rennfahrer immer fahren möchte, muss die Sicherheit an erster Stelle stehen. Es tut mir leid für die Zuschauer, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, um uns zu sehen und uns zu unterstützen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Doch bei mir überwiegt der Stolz, in einer der professionellsten Tourenwagenserien der Welt zu fahren und einen Reifenlieferanten zu haben, der die Sicherheit der Fahrer respektiert und so eine mutige Entscheidung trifft, die Rennen abzusagen. Die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Vielen Dank.“

