Thed Björk hat eine Mission, wenn der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) Halt im Motorland Aragon macht.

Der Tourenwagen-Weltmeister von 2017 konnte in dieser Saison bisher kein Top-Ergebnis einfahren.



Aber er triumphierte vergangenes Jahr auf dieser Strecke, weshalb Björk zuversichtlich ist, dass er an diese Leistung, am Steuer seines mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR, anschließen kann.



„Ich hatte hier letztes Jahr ein großartiges Rennen, und ich will mehr", sagte der Cyan-Performance-Lynk-&-Co-Fahrer. "Ich hatte nicht den Start in die Saison, den ich mir gewünscht habe, aber nun bin ich bereit, zurückzuschlagen.“

WTCR MEHR SIEGE BITTE! TASSI WILL AN ERFOLG ANKNÜPFEN VOR EINEM TAG

WTCR KEINE ZEIT ZUM AUSRUHEN FÜR JEAN-KARL VERNAY VOR EINEM TAG