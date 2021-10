Thed Björk wird an seinem freien Tag vom FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) die 6 Stunden von Most anzusehen. Das Rennen bildet das Finale der FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) 2021.

Der Schwede, der im Qualifying in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Lynk & Co 03 TCR Siebter wurde, ist ein „wirklich großer Motorradfan“. Allerdings schließt Björk, der am Beginn seiner Karriere Motorradrennen in seiner Heimat gefahren ist, eine Rückkehr auf zwei Räder aus. Dennoch kann er das EWC-Saisonfinale kaum erwarten.



„Ich bin ein großer Motorradfan und ich erinnere mich an die fantastischen Veranstaltungen in Schweden. Damals boten die Supertourenwagen und die Superbikes den Leuten eine fantastische Show“, sagte Björk. „Davon bin ich immer noch Fan und beide Rennserien [in Most] tragen zum Interesse der Zuschauer bei.“



„Ich werde nicht zurückkehren, weil ich in meinem letzten Rennen gestürzt bin und das möchte ich nicht nochmal erleben. Als wir in der Slowakei [zusammen mit der EWC 2019] waren, war der Start sehr umkämpft, weswegen ich mich auf den heutigen Start freue. Ich kann es kaum erwarten, die Atmosphäre auf den Rädern zu spüren.“







Bild: FIMEWC.com

