Tiago Monteiro und Attila Tassi sind seit drei Jahren Teamkollegen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Laut dem Portugiesen hat sich Tassi in dieser Zeit vom einstigen Schüler zu einem ihm ebenbürtigen Rennfahrer entwickelt.

Vor dem Start der fünften Saison des WTCR haben beide Fahrer zusammen das Team gewechselt. Nun treten sie für die von Franz Engstler geführte Mannschaft LIQUI MOLY Engstler an. Allerdings pilotieren sie dabei wie bereits in den vergangenen Jahren einen Honda Civic TCR.



In der vergangenen Saison feierte Tassi beim Rennwochenende in Portugal seinen ersten WTCR-Sieg – auch dank der Hilfe von Tiago Monteiro, der ihm stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Für die Saison 2022 rechnen die meisten mit einer weiteren Leistungssteigerung des Ungarn Tassi.



"Es ist großartig, mit Attila weiterzumachen", sagte Monteiro. "Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und sind uns sehr nahe. Deshalb arbeiten wir auch so gut zusammen. In den vergangenen Jahren hat er sich stark weiterentwickelt. Er war zwar schon immer schnell, aber vielleicht noch etwas unfertig aufgrund seines jungen Alters. Mittlerweile ist er aber fast immer mit vorne dabei. Damit pusht er mich bis an mein Limit und das ist gut. Ich halte einen positiven Wettbewerb für notwendig und begrüße ihn deshalb."



Die neue Saison 2022 beginnt vom 07. bis 08. Mai mit dem Rennwochenende in Frankreich. HIER klicken für weitere Ticketinformationen rund die legendäre Straßenschlacht in Pau.

Ad

WTCR MICHAEL BRÄUTIGAM ÜBER SEINEN ZWEIKAMPF MIT YANN EHRLACHER AUF DER NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE GESTERN AM 10:40

WTCR SEIEN SIE SCHNELL, WENN SIE NOCH TICKETS FÜR DAS WTCR-RENNWOCHENENDE IN FRANKREICH HABEN WOLLEN GESTERN AM 10:40