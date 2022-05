Für Tiago Monteiro ist der Austragungsort des Rennwochenendes in Deutschland, die Nordschleife des Nürburgringes, "eine dieser Hardcore-Strecken".

Monteiro gewann im vergangenen Jahr das erste Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf der Nordschleife. Der Portugiese, der zum Beginn dieser Saison zum Team LIQUI MOLY Engstler gewechselt ist, wird in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR die "grüne Hölle" in Angriff nehmen.



Für ihn wird es das fünfte Rennwochenende im Rahmen des WTCR auf der Nordschleife sein. Über die Strecke hat er eine ziemlich eindeutige Meinung: "Die Nordschleife ist einer der wichtigsten Strecken in der Welt des Motorsportes. Kein anderer Kurs lässt sich damit vergleichen – nicht einmal Macau oder Vila Real. Es ist eine dieser Hardcore-Strecken."



"Sie ist ein Monster mit einer unglaublichen Intensität, denn die Aufmerksamkeit auf dieser Stecke ist so viel größer, wodurch man die gesamte Woche unter unheimlichen Druck steht. Man weiß, man wird mit sich selbst, mit dem Auto und mit der Strecke kämpfen müssen. Es ist so schwierig, dort schnell zu sein oder das Rennen gewinnen zu können. Es gibt nichts Vergleichbares im Motorsport."



"Nach zwei Jahren kommen jetzt auch die Fans zurück. Es ist unglaublich, dass manche Menschen hier ihren Jahresurlaub verbringen und eine Woche lang an der Nordschleife campen."



"Die Atmosphäre ist wirklich einzigartig. Es riecht überall nach Grills und Partys. Die Fans sind hier unheimlich leidenschaftlich und wissen alles über dich und deine Karriere."



"Für mich ist diese Strecke neben Vila Real die größte Herausforderung des Jahres. Aber ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, zwei Sprintrennen im WTCR zu fahren."



"Aber im Gegensatz zu den anderen Teams hat LIQUI MOLY Engstler hier in diesem Jahr noch nicht testen können. Das ist natürlich ein Unterschied, der es schwieriger für uns macht. Aber auf der Nordschleife kann jederzeit alles passieren und wir werden sehen, was das Wochenende für uns bereithält."

