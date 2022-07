Tiago Monteiro machte sich beim Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi selbst ein Geschenk. An seinem 46. Geburtstag beendete der Portugiese beide Rennen innerhalb der Punkteränge.

Der Fahrer eines Honda Civic Type R TCR aus dem Team LIQUI MOLY Engstler beendete beide Rennen auf Platz elf. Doch es war Potenzial für mehr vorhanden.



„Es war ein frustrierender Tag zum Abschluss eines frustrierenden Wochenendes“, sagte der Portugiese. „Die Reifenprobleme waren denen auf der Nordschleife sehr ähnlich. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, die Rennen zu fahren, um zu verstehen, woher diese Probleme kommen und wie man sie lösen kann.“



„Der Reifenlieferant gibt alles, eine Lösung zu finden und wir wollen ihn dabei unterstützen. Es ist dennoch sehr frustrierend, in beiden Rennen Probleme zu haben, wenn man vorher so viel investiert hat. Wir haben Punkte liegen gelassen. Allerdings denke ich nicht, dass wir bei den verbleibenden Rennen ähnliche Probleme bekommen werden, denn die Strecken sind ganz anders beschaffen. Dennoch müssen wir gemeinsam eine Lösung für die Zukunft erarbeiten. Hoffentlich läuft es in Anneau du Rhin etwas besser für uns, denn bisher war es eine schwierige Saison.“

