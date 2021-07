Der Kartenvorverkauf für das WTCR-Wochenende und die PURE-ETCR-Rennveranstaltung in Aragón, welche vom 10. bis 11. Juli stattfinden, ist offiziell angelaufen.

Es wurde eine Sondergenehmigung erteilt, die es 6.400 Fans erlaubt, am Event teilzunehmen. Dies ist Teil einer schrittweisen Rückkehr von Zuschauern zu internationalen Sportevents, die kürzlich von der lokalen Sicherheitsbehörde genehmigt wurde.Der Zutritt für Fans wird in Übereinstimmung mit einem ausführlichen Protokoll erfolgen, das unter Berücksichtigung der Eigenschaften und Einrichtungen der Rennstrecke entwickelt wurde, um die Gesundheit und Sicherheit aller vor Ort zu gewährleisten.Neben dem WTCR-Spektakel kommen die Fans auch in den Genuss von PURE ETCR, der ersten vollelektrischen Tourenwagen-Serie. HIER klicken für weitere Informationen.