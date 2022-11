Beim Rennwochenende in Bahrain hat Tom Coronel gleich zweimal einen Moment im Rampenlicht gehabt.

Coronel, der einen Audi RS 3 LMS für das Team Comtoyou DHL Audi fährt, beendete beide Rennen auf Platz sechs und war damit jeweils der am besten platzierte WTCR-Tropy-Fahrer.



Die WTCR-Trophy ist eine Meisterschaft für Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), die ohne die finanzielle Unterstützung eines Herstellers antreten. An diesem Wochenende haben auch Mehdi Bennani, Bence Boldizs und Dániel Nagy gute Ergebnisse für die Trophy-Wertung eingefahren.



"Ich bin sehr glücklich, denn dadurch, dass ich beide Rennen als bestplatzierter WTCR-Trophy-Fahrer abgeschlossen habe, habe ich einen Moment im Rampenlicht bekommen", sagte Coronel. "Mein Auto hat sich sehr stark angefühlt und ich habe mich am Steuer richtig wohlgefühlt."

