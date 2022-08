Tom Coronel erlebte gestern einen denkwürdigen Sonntagnachmittag auf dem Nürburgring.

Der Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) war in der TCR Europa im Einsatz, wobei er das einzige Rennen gewann, das aufgrund des dichten Nebels an diesem Wochenende stattfinden konnte.



Coronel pilotierte dabei einen von DHL gesponsorten Audi RS 3 LMS für das Team Comtoyou Racing. Von Pole aus startend hatte er keine Probleme die Führung gegen den ehemaligen WTCR-Wilcard-Fahrer, Nicola Baldan, und gegen Franco Girolami, dem Bruder von WTCR-Rennsieger Néstor Girolami, zu verteidigen.



Doch für Coronel gab es gleich doppelten Grund zur Freude, denn die Siegertrophäe wurde ihm von seinem Sohn Rocco überreicht.



„Ich hatte einen guten Start“, sagte Coronel. „Ich konnte mich sofort vom Rest des Feldes absetzen und einen Vorsprung von zwei bis drei Sekunden herausfahren. Danach konnte ich die Pace relativ leicht kontrollieren.“



„In der Schikane war ich vorsichtig und bin nicht so viel Risiko wie sonst eingegangen, denn dort haben wir uns im Freien Training einen kleinen Aufhängungsschaden eingefangen. “



„Doch insgesamt lief es richtig gut und ich konnte das Rennen mit einem deutlichen Vorsprung von zwei ungefähr zwei Sekunden gewinnen. Das war ein wirkliches Top-Wochenende. Natürlich war es auch sehr schön, zusammen mit meinen Sohn Rocco auf dem Podium zu stehen und von ihm den Pokal überreicht zu bekommen.“

Ad

WTCR WTCR-FAHRER BEEINDRUCKEN IN DER TCR SÜDAMERIKA VOR EINER STUNDE

WTCR MÖGLICHES WTCR-TITELFAHRZEUG FEIERT IN ARGENTINIEN SEIN DEBÜT VOR EINER STUNDE