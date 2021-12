Tom Coronel hat in diesem Jahr eine äußerst erfolgreiche 32. Saison im Motorsport absolviert. Aus diesem Grund sei er „richtig heiß“ auf die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR).

In diesem Jahr stand der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS der zweiten Generation im WTCR zweimal auf dem Podium. Nachdem er in Spanien einen dritten Platz geholt hatte, setzte der Niederländer in Italien noch einen drauf und feierte nach einem intensiven Zweikampf mit Esteban Guerrieri einen zweiten Platz.



Doch damit nicht genug. Coronels erfolgreiche Saison wurde durch einen zweiten Platz in der WTCR-Trophy-Meisterschaft und Rang vier in der TCR Europa abgerundet.



„Alles in allem war es ein gutes Jahr mit Audi, sowohl in der Weltmeisterschaft als auch in der europäischen Rennserie“, sagte Coronel. „Dafür möchte ich mich bei meinem Comtoyou-Team bedanken, besonders bei Jean-Michael Baert und François Verbist. Ich fühle mich sehr wohl und würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen. Ich bin richtig heiß auf 2022, aber wir werden sehen, ob wir den Aufwärtstrend mit Audi im nächsten Jahr fortsetzten können. Wenn uns das gelingt, dann haben wir die Chance nächste Saison ganz vorne mitzufahren. Natürlich möchte ich mich auch bei allen Sponsoren und Partner bedanken. Es war wieder ein tolles Jahr.“

