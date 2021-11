Nach dem Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Italien tat Tom Coronel das, war er immer gerne tut: Er fuhr mit einer Trophäe nach Hause.

Nachdem er Esteban Guerrieri im ersten Rennen in Italien überholt hatte, feierte er am Sonntag einen herausragenden zweiten Platz.



„Wir fahren wieder mit einem Pokal nach Hause“, sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyu DHL Audi Sport. „Aber noch wichtiger als das eigentliche Ergebnis, ist die Tatsache, dass ich im Rennen um diese Platzierung kämpfen konnte. Das ist etwas, was in den vergangenen Rennen nicht häufig vorkam.“



Doch der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS stand nicht nur auf dem Podium, Coronel war auch zum sechsten Mal in dieser Saison der erfolgreichste WTCR-Trophy-Fahrer.



Doch seine Hoffnungen die WTCR-Trophy-Meisterschaft gegen seinen Teamkollegen Gilles Magnus zu gewinnen, starben, nachdem er in das zweite Rennen aufgrund einer Kollision aufgeben musste.



„Der Start war gut und ich hatte eine ordentliche Pace“, sagte Coronel. „Doch dann hat [Yvan] Muller [Néstor Girolami] abgedrängt als ich in Kurve 4 gegen [Jean-Karl] kämpfte. Vernay wurde dann zwischen mir und Girolami, der auf die Strecke zurückkam, eingequetscht. Er bremste und unsere Felgen verwickelten sich, sodass meine linke Hinterradaufhängung brach. Dadurch war mein Rennen leider frühzeitig beendet.“

Ad

WTCR ROB HUFF WAR IN ITALIEN DER BESTE CUPRA-FAHRER VOR 5 STUNDEN

WTCR ESTEBAN GUERRIERI HAT DIE HOFFNUNG AUF DEN TITEL NOCH NICHT AUFGEGEBEN VOR 5 STUNDEN