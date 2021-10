Tom Coronel war beim WTCR-Wochenende der Mann der Stunde. Der Niederländer aus dem Team Comtoyou DHL Audi war in beiden Rennen der erfolgreichste WTCR-Trophy-Fahrer.

In seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Audi RS 3 LMS belegte er in Rennen 1 Platz zehn und in Rennen 2 Platz 13.



Sein Teamkollege Gilles Magnus und Bence Boldizs aus dem Team Zengő Motorsport Drivers' Academy waren die beiden WTCR-Trophy-Fahrer, die jeweils hinter ihm ins Ziel kamen.



„Der Circuit Pau-Arnos lässt sich mit Brands Hatch vergleichen. Er ist sehr wellig und vom Dach des Boxengebäudes kann man rund 90 Prozent der Strecke überblicken“, sagte Coronel. „Ich hatte [in Rennen 1] einen Raketenstart und machte sofort einige Positionen gut“, sagte er. „Danach wurde es schwieriger mit dem Überholen. Ich klebte die ganze Zeit an der Stoßstange von [Luca] Engstler, aber ich kam einfach nicht vorbei. Das ist wirklich schade, denn ich war deutlich schneller. So bin ich eben Zehnter geworden.“



„Der Start [in Rennen 2] war etwas schlechter. Ich hatte darauf gehofft, dass viele Fahrer miteinander kollidieren würden, was dann auch passierte – allerdings erst in den letzten drei Runden und nicht am Start des Rennens. Aus diesem Grund bin nur Dreizehnter geworden. Aber immerhin durfte ich als bester Privatfahrer zweimal auf dem Podium stehen und zwei Pokale mit nachhause nehmen. Es ist schade, dass wir die Chancen auf bessere Ergebnisse wieder im Qualifying verspielt haben.“

