Tom Coronel hat bereits vor dem Saisonstart des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), der am kommenden Wochenende stattfindet, ein Erfolgserlebnis vorzuweisen. Der Holländer stand beim Auftaktwochenende der TCR Europa in Portugal auf dem Podium.

Nachdem Coronel, der für das Team Comtoyou Racing einen Audi RS 3 LMS pilotiert, im ersten Rennen am Samstag Achter geworden war, eroberte er im zweiten Rennen am Sonntag den dritten Platz.



Der Sieger des zweiten Rennen hieß Franco Girolami, der jüngere Bruder des mehrfachen WTCR-Rennsiegers Néstor Girolami. Der Sieg im ersten Rennen ging an den ehemaligen WTCR-Fahrer Jack Young, der in einem Honda Civic Type R TCR für Halder Motorsport antrat.



„Nach einem guten Start habe ich mich sofort auf der Innenbahn eingeordnet“, erklärte Coronel. „Dadurch konnte ich [Josh] Files sofort überholen und direkt [John] Filippi angreifen. Ich konnte mich vorbeibremsen, bekam dann aber am Kurvenausgang starkes Untersteuern. Aber ich konnte die Position halten und fahre deshalb mit einem Pokal nachhause.“



Die neue WTCR-Saison beginnt mit am kommenden Wochenende (7./8. Mai) in Frankreich auf dem Circuit de Pau-Ville. Tom Coronel wird dann in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS für das Team Comtoyou DHL Audi antreten.

