Nachdem sie „das Biest“ gezähmt haben, hoffen FIA Tourenwagen-Weltcup-Fahrer Tom Coronel und dessen Zwillingsbruder Tim auf bessere Zeiten in der 8400 Kilometer langen Rallye-Dakar.

Die niederländischen Geschwister sind in den letzten vier Jahren immer mit „dem Biest“ in der Rallye-Dakar angetreten. Doch in dieser Saison bestreiten sie in Saudi-Arabien die erste Runde der Rallye-Weltmeisterschaft in einem Century-Buggy.Tim und Tom Coronel werden nun vom 02. bis zum 14. Januar die rund 4000 Kilometer der berühmten Rallye-Dakar in Angriff nehmen. Dabei sind die Rollen klar verteilt: Tim fährt und Tom navigiert.„Wir waren noch nie so gut vorbereitet wie jetzt“, sagte Tom Coronel. „Das Biest zu fahren war ein schönes Abenteuer, aber auch ein bisschen anstrengend. Wir haben nun ziemlich viel Erfahrung und mit dem Potenzial des Century-Buggys hoffen wir darauf, konkurrenzfähig zu sein. Für Tim war das nicht so leicht zu verdauen, denn das Biest war sein Baby. Ich musste ihn einen kleinen Schubs geben. Doch letztendlich treten wir gemeinsam an, weswegen jeder damit einverstanden sein muss und Tim ist sehr zufrieden mit dem Auto. Jetzt müssen wir nicht mehr darüber nachdenken und uns keine Sorgen mehr machen. Allerdings haben wir den Wagen ein bisschen mit der Coronel-Soße begossen und einige Dinge an unsere Bedürfnisse angepasst.“„Der Shakedown verlief hervorragend. Tim hatte sofort ein großartiges Gefühl im Auto und konnte gleich loslegen. Ich glaube nicht, dass wir schon einmal in so einer guten Ausgangslage waren. Aber erwarten Sie uns nicht gleich in den Top 10. Ich persönlich erwarte uns nach den ersten Tagen irgendwo in den Top 25. Hoffentlich können wir uns dann nach und nach weiter nach vorne arbeiten. Für Tim ist es die 15. Dakar und für mich die Zehnte. Mit dieser Erfahrung und dem neuen Auto rechnen wir damit, dass wir irgendwo zwischen Platz 15 und Platz 20 landen werden.“ HIER klicken, um sich Tom Coronels Info-Video über die Rallye-Dakar anzusehen.