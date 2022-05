In Q2 schlug Norbert Michelisz mit der vorderen linken Seite in die Streckenbarriere ein, woraufhin sein Auto stark abgeklebt werden musste. Trotzdem reichte es am Ende für die Reverse-Grid-Pole.

Nachdem Thed Björk in Q2 einen schweren Unfall erlitten hatte, wurde die Session aufgrund der Reparaturarbeiten an der Strecke für einige Zeit unterbrochen. Doch als es dann wieder weiterging, dauerte es nicht lange bis Michelisz mit seinem Hyundai Elantra N TCR ebenfalls in die Streckenbarriere einschlug. Doch anders als Björk konnte sich der Ungar zurück an die Box schleppen, wo das Team das Auto mit ordentlich schwarzem Klebeband bearbeitete. Daraufhin war es Michelisz sogar möglich, am Ende der Session wieder auf die Strecke zu gehen.



Am Ende landete er auf Platz zehn, hinter seinen Landsmann Attila Tassi aus dem Team Liqui Moly Engstler, der Neunter wurde. Damit ist die erste Startreihe im Reverse-Grid-Rennen komplett in ungarischer Hand.



Dahinter stehen Michelisz' Teamkollege Mikel Azcona, der schnellste Mann aus Q1, und Santiago Urrutia, der beide Trainingssessions als Schnellster abschloss.



Yann Ehrlacher, der amtierende "König" des WTCR schaffte es in Q2 nur auf Platz sechs und verpasste damit den Einzug in das Q3-Shootout äußerst knapp. "Die Rundenzeiten liegen sehr eng beieinander, da kann so etwas schon passieren, aber unsere Pace ist wirklich gut", sagte Ehrlacher. "Es läuft halt nicht immer so, wie man es sich wünscht. Beim nächsten Rennen bekommen wir wieder die Chance, weiter vorne reinzufahren. Das heutige Ergebnis frustriert mich, aber so ist das eben."



Das erste Rennen in Frankreich beginnt um 13:10 Uhr, Rennen 2 folgt um 17:10 Uhr.

