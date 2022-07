Rob Huff ist in der WTCR-Trophy-Meisterschaft der Mann, den es zu schlagen gilt. Trotz eines schwierigen Rennwochenendes in Italien ist der Mann aus dem Team Zengő Motorsport der große Meisterschaftsfavorit.

Das Rennwochenende auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi stand für Huff und sein Team ganz unter der Vorgabe „Schadensbegrenzung“. Aufgrund der Handverletzung von Dániel Nagy war Rob Huff der einzige CUPRA-Pilot an diesem Wochenende. Das allein ist schon ein gewaltiger Nachteil, doch der Tourenwagen-Weltmeister von 2012 musste sich auch noch mit Differentialproblemen rumschlagen.



„Ich bin in beiden Rennen ordentlich gefahren und das Auto ist über den Verlauf des Wochenendes immer besser geworden. Allerdings haben wir viel Performance aufgrund eines Differenzproblems verloren, welches wir nicht beseitigen konnten, weil wir kein Ersatz-Differential dabeihatten. Wir haben es dennoch geschafft, einige Punkte zu holen und in der Meisterschaft auf Platz drei vorzurücken.“



„Ich möchte mich auch noch einmal beim Team bedanken. Für sie war eine gewaltige Umstellung mit nur einem Auto zu arbeiten. Wir haben Dani wirklich vermisst, denn so haben uns Daten und Erfahrungswerte für das Set-up gefehlt. Dennoch können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein. Nachdem wir uns nur auf Platz 14 qualifizieren haben, haben wir trotzdem noch 18 Punkte geholt.“



Huff wurde in den Rennen 1 Achter und in den Rennen 2 Sechster. Vor dem Rennwochenende im Elsass, welches vom 5. bis 7. August in Anneau du Rhin stattfindet, liegt er 52 Punkte hinter dem amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona.

