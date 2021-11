Nachdem Santiago Urrutia beim Qualifying des Rennwochenendes in Italien auf dem Adria International Raceway Zehnter wurde, wird er dank Reverse-Grid das erste Rennen von der Poleposition aus starten.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co stand in dieser Saison noch nicht auf dem ersten Platz in der Startaufstellung. Für die chinesische Rennsportmarke ist das Qualifying ein voller Erfolg gewesen, denn auch der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Yann Ehrlacher sicherte sich seine erste Poleposition in dieser Saison. Er wird das zweite Rennen von ganz vorne beginnen.



„Ich war in Q1 bereits sehr schnell und habe Punkte geholt [für die zweitschnellste Zeit hinter Ehrlacher“, sagte ein zufriedener Urrutia. „Die Tatsache das sich meine Teamkollegen weiter vorne qualifiziert haben und ich Zehnter wurde, zeigt, dass unsere Strategie sehr gut funktioniert hat.“



Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport steht neben Urrutia in Reihe eins. Er beendete das Qualifying als Neunter. In der zweiten Reihe stehen Tom Coronel (Platz acht) aus dem Team Comtoyou DHL Team Audi Sport und Norbert Michelisz aus dem Team Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Mit diesem Ergebnis stehen vier verschiedene Kundensportmarken auf den ersten vier Plätzen.



Das erste Rennen des WTCR-Rennwochenendes in Italien wird am Sonntag um 10:15 (MEZ) gestartet.

