Publiziert 25/06/2021 Am 18:05 GMT | Update 25/06/2021 Am 18:05 GMT

Santiago Urrutia, Fahrer von Cyan Performance Lynk & Co, will „angreifen“, wenn der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) an diesem Wochenende in Portugal Station macht.

Urrutia holte im ersten Lauf des Rennwochenendes in Deutschland einen Podestplatz. Nach zwei Rennen in seinem von Goodyear ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR liegt er auf dem fünften Platz der vorläufigen Gesamtwertung.



"Wir haben das Beste aus dem ersten Rennwochenende gemacht, aber wir müssen an diesem Wochenende wirklich angreifen und mein Ansatz wird sein, zu versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen", sagte der Uruguayer. "Ich bin auf dieser Strecke seit 2014 kein Rennen mehr gefahren und freue mich darauf, wieder loszulegen."

WTCR FRAGERUNDE MIT TIAGO MONTEIRO VOR EINER STUNDE

WTCR GUERRIERI: ALS NEUER VATER AUF DIE STRECKE SEINES HELDEN VOR 10 STUNDEN