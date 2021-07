Update 05/07/2021 Am 08:50 GMT

Santiago Urrutia hat im Winter im Motorland Aragón im WTCR – FIA World Touring Car Cup gewonnen. Das will er nun im Sommer am kommenden Wochenende wiederholen.

Urrutia aus Uruguay hat im vergangenen November auf dieser spanischen Strecke seinen ersten WTCR Sieg gefeiert. Das war im Rahmen des WTCR Rennens von Aragón.



Anfang des Jahres war er mit seinen Teamkollegen von Lynk & Co Cyan beim Vorbereitungstest im MotorLand Aragón unterwegs. Urrutia ist einer von 22 Fahrern, die vom 10. bis 11. Juli um die Erfolge beim WTCR Rennen von Spanien kämpfen werden.



"Ich habe im vergangenen Jahr in Aragón gewonnen, als wir dort im Winter gefahren sind. Es ist toll, jetzt im Sommer dorthin zurückzukehren", sagt der Fahrer von Cyan Performance Lynk & Co. "Ich glaube nicht, dass die Hitze Performance kosten wird. Wir können mit dem Auto bei allen Bedingungen schnell sein. Ich mache mir keine Sorgen."

