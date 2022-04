Im Juli findet in Vallelunga das WTCR-Rennen von Italien statt, was berühmte Tourenwagenschlachten aus der Vergangenheit in Erinnerung rufen wird.

Das Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in Vallelunga wurde in den Kalender des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022 aufgenommen. Die actionreiche Rennserie fährt auf dem historischen International-Layout (3,2 Kilometer lang). Eben dieses Layout war in den 1990er-Jahren Schauplatz zahlreicher epischer Tourenwagenschlachten und in jüngerer Vergangenenheit auch Schauplatz der PURE ETCR und des Tourenwagen-Cups im Rahmen der FIA Motorsport Games.

"Vallelunga ist die Geschichte des Tourenwagensports", sagt Alfredo Scala, Vorsitzender des ACI Vallelunga. "Dank der Partnerschaft mit der Region Latium (Lazio) und dem Automobile Club Italia werden wir vom 22. bis 24. Juli Tausende von Motorsportfans in Vallelunga zusammen mit dem ETCR auf der legendären 3,2 Kilometer langen Strecke mit der berühmten Trincea-Kurve begrüßen. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht."

Vallelunga war im Jahr 2019 der Schauplatz der ersten FIA Motorsport Games, zu denen auch der Tourenwagen-Cup mit zwei Rennen für TCR-Fahrzeuge gehörte. Die Rennstrecke in der Nähe von Rom war im vergangenen Juni außerdem Schauplatz des PURE ETCR - jener Rennserie, die für 2022 in den elektrischen Tourenwagen-Weltcup (ETCR) umgewandelt wurde.

ETCR und WTCR fahren im Juli am selben Wochenende in Vallelunga

