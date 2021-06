Publiziert 28/06/2021 Am 13:30 GMT

Jean-Karl Vernay trägt weiterhin die begehrte blaue Jacke als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Der französische Überflieger Vernay kam als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader nach Portugal. Ein Titel, den der Fahrer mit den meisten WM-Punkten erhält. Nachdem er im ersten Rennen vorzeitig ausgeschieden war, verlor er diesen an Tiago Monteiro. Allerdings holte er sich die blaue Jacke im zweiten Rennen zurück. Dort fuhr der Franzose aus dem Engstler-Hyundai-N-Liqui-Moly-Racing-Team einen zweiten Platz ein.



„Wir hatten eine starke Pace und liegen nach zwei Wochenenden in Führung, was natürlich sehr schön ist, aber wir müssen konzentriert bleiben“, sagte der Hyundai-Pilot.

