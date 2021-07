Jean-Karl Vernay zog sich zum dritten Mal in Folge die blaue von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader-Jacke an, nachdem er seine Führung im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) behauptet hatte.

Der vierte Platz des Franzosen im zweiten Rennen beim WTCR-Rennwochenende in Spanien ermöglichte es ihm, seinen Vorsprung auf den neuen Zweitplatzierten Yann Ehrlacher auf acht Punkte auszubauen.



„Immer noch in Führung zu sein, ist ein tolle Ergebnis“, sagte Vernay, der im WTCR einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR fährt. „Das erste Rennen war ziemlich ereignislos. Aber in Rennen 2 habe ich mich dank eines guten Startes auf Platz vier vorgekämpft. Die Autos vor uns waren etwas schneller als wir, weshalb wir nicht zu ihnen aufschließen konnten. Trotzdem haben wir viele Punkte geholt, was das Wichtigste ist. Wir können mit diesem Wochenende zufrieden sein und sollten uns jetzt auf das nächste konzentrieren.“

WTCR ERSTER WTCR-SIEG FÜR DEN AUDI DER ZWEITEN GENERATION: VERVISCH VERLÄSST ARAGON ALS SIEGER VOR 2 STUNDEN

Aragon Vervisch lässt Audi jubeln: Björk verteidigt Platz zwei VOR 21 STUNDEN