Jean-Karl Vernay kam als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader nach Ungarn. Doch dort erlebte er ein furchtbares Wochenende im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), wodurch er vom ersten auf den dritten Platz in der Gesamtwertung abrutschte. In der Woche zuvor hatte er einen Unfall bei den Testfahrten in Deutschland gebaut. Sein Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Yann Ehrlacher beträgt 14 Punkte.

Vernay, der für das Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR antritt, schaffte es im ersten Rennen nur auf Rang 13.



„Ich bin froh, dass dieses Wochenende vorbei ist“, sagte Vernay. „Wir hatten kein gutes Qualifying, was sich auf die Ergebnisse ausgewirkt hat. Mit den Plätzen 13 und 14 haben wir im Vorfeld nicht gerechnet. Wenigstens fehlen uns in der Fahrerwertung nur 13 Punkte auf den neuen Führenden. Das ist aber auch das einzig Positive an diesem Wochenende.“



Franz Engstler, Teamchef von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing, sagte: „Es ist schwierig, mit diesen Ergebnissen zurechtzukommen. Wir müssen uns bei unseren Mechanikern bedanken, die Jean-Karls Auto nach seinem Unfall bei den Testfahrten hervorragend repariert haben. Leider konnten wir ihre Arbeit nicht mit einem besseren Ergebnis honorieren. Die Balance of Performance hat uns an diesem Wochenende einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ausgleichsgewicht und die Leistungseinbußen am Motor haben uns stark eingeschränkt. Wir müssen uns jetzt in der Pause vor dem nächsten Rennwochenende sammeln und herausfinden, was wir an unserer Herangehensweise ändern müssen, um bei den verbleibenden vier Stationen in dieser Saison an der Spitze kämpfen zu können.“

