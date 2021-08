Nachdem er in beiden Rennen die jeweils schnellste Rundenzeit gefahren ist, erhält Frédéric Vervisch in Ungarn die Tag-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde.

Der Fahrer eines Audi RS 3 LMS aus dem Team Comtoyou Audi Sport sicherte sich die Auszeichnung im ersten Rennen mit einer Rundenzeit 1:53.904 Minuten. Auch im zweiten Rennen fuhr er die schnellste Runde, die jedoch mit einer Zeit von 1:54.036 Minuten etwas langsamer war.



Mit der Tag-Heuer-Trophäe krönt der Belgier ein ohnehin schon starkes Wochenende im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Im ersten Rennen fuhr er die meiste Zeit hinter seinem Comtoyou-Kollegen und späterem Sieger Gilles Magnus auf dem zweiten Platz. In der letzten Runde allerdings wurde er von zwei Fahrzeugen überholt, weshalb er letztendlich auf dem vierten Rang landete. Doch der Belgier schlug im zweiten Rennen zurück. Dank eines herausragenden Startes verbesserte er sich bis zur ersten Kurve vom neunten auf dem dritten Platz und feierte am Ende doch noch ein Podium.



„Das Ergebnis des zweiten Rennens ist natürlich großartig“, sagte Vervisch. „Ich bin von P9 aus gestartet und sortierte mich für die erste Kurve auf der Innenbahn ein, wodurch ich mich nach vorne schieben konnte.“



„Danach habe ich versucht, mit Santiago Urrutia und Néstor Girolami mitzuhalten. Ich habe alles gegeben und die Pace war sogar besser als im ersten Rennen. Aber es war sehr schwierig, jemanden zu überholen, ohne ihn zu berühren oder abzudrängen.“



„Deshalb bin ich mit Platz drei sehr zufrieden und möchte mich bei meinem Team Comtoyou und bei Audi für dieses Auto bedanken. Gratulation auch an Gilles Magnus, der im ersten Rennen den zweiten Sieg für das Team und das Auto geholt hat. Er hat einen fantastischen Job gemacht und ich hoffe, dass wir genauso weitermachen können.“

