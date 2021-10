Frédéric Vervisch wird das erste Rennen des WTCR-Wochenendes von Frankreich auf dem Circuit Pau-Arnos in seinem Audi Sport RS 3 LMS von der Poleposition aus starten.

Der Belgier qualifizierte sich in Q2 am Samstagnachmittag auf Platz zehn, wodurch er das Reverse-Grid-Rennen 1 von ganz vorne aus beginnen wird.



Neben ihm steht Thed Björk. Die zweite Startreihe geht an Gabriele Tarquini aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse und an Néstor Girolami von der Mannschaft ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Damit stehen vier verschiedene Kundensportmarken ganz vorne in der Startaufstellung.



Der Honda-Pilot Esteban Guerrieri wurde Sechster. Er steht neben seinem Titelrivalen und dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher in der dritten Startreihe.



Das erste Rennen des WTCR-Wochenendes in Frankreich wird am Sonntag um 10:15 Uhr gestartet.

