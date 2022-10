Wenn Frédéric Vervisch an diesem Wochenende beim Saisonfinale der TCR Europe auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an den Start geht, wird dies Erinnerungen an den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR wecken.

Bei 76 Starts in drei Saisons des WTCR gelangen Vervisch vier Siege, 2021 kämpfte er um den Titel. In dieser Saison konzentrierte sich der Belgier auf den GT-Sport und gewann im Mai mit dem Audi Sport Team Phoenix das ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring.



Für die TCR Europe hat sich der 36-Jährige wieder mit Comtoyou Racing zusammengetan. Das belgische Team will nicht nur den Titel in der Teamwertung holen, sondern auch Franco Girolami - den Bruder des WTCR-Rennfahrers Néstor Girolami vom Honda-Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - zum Fahrertitel führen.



Das Qualifying in Barcelona beginnt am heutigen Samstag um 09.45 Uhr MEZ, das Rennen 1 um 14.05 Uhr. Das saisonentscheidende Rennen 2 wird am Sonntag um 12.05 Uhr gestartet.

Ad

WTCR FIA will ihren World Touring Car Wettbewerb neu bewerten UPDATE GESTERN UM 09:35 UHR

WTCR Discovery Sports Events entwickelt neues Format und blickt in die Zukunft UPDATE GESTERN UM 09:35 UHR