Führende Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports haben Gabriele Tarquini gewürdigt, nachdem die italienische Legende beschlossen hatte, sich am Ende der Saison 2021 vom FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurückzuziehen.

Andrea Adamo, Teamchef, Hyundai Motorsport:



„Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, welchen Einfluss Gabriele Tarquini auf Hyundai Motorsport Customer Racing hatte. Vom zweiten Tag unseres Hyundai-i30-N-TCR-Projekts an half er uns bei der Entwicklung unseres ersten Rundstrecken-Rennwagens. Mit Gabriele wurde er geboren, lernte laufen und lief dann. Er gewann das allererste Rennen für ein Auto von Hyundai Motorsport in der TCR International Serie und war der erste Weltmeister für unser Unternehmen im WTCR 2018. Für mich persönlich ist es schwierig, meine Leidenschaft und meinen Job zu trennen, und es wird seltsam sein, ihn nicht auf einer Rennstrecke zu sehen. Ich habe 1994, als ich 24 Jahre alt war, angefangen, mit Gabriele zu arbeiten, und er ist einer der wenigen Menschen, mit denen ich einen Großteil meiner Zeit und meines Lebens geteilt habe. Es ist schwer, sich damit abzufinden, dass Gabriele seinen Helm ablegt, und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Auch wenn er keine Rennen mehr fährt, sind wir in Gesprächen darüber, wie unsere Beziehung aufrechterhalten können, aber heute feiern wir seine unglaubliche Karriere und freuen uns darauf, seine nächsten Abenteuer außerhalb des Cockpits zu erleben.“



Xavier Gavory, WTCR-Direktor:



"Mit Gabrieles Rücktritt geht eine unglaubliche Ära zu Ende, und der WTCR-Paddock und die Rennstrecken der Welt werden ohne ihn nicht mehr dieselben sein. Der WTCR wird zwar weiterhin die besten Tourenwagenfahrer der Branche anziehen, aber ich bezweifle, dass wir jemals wieder einen Fahrer mit Gabrieles Fähigkeiten und seiner Langlebigkeit sehen werden. Es wird viel über sein Alter geredet, aber es ist wirklich ein Verdienst seines Charakters und seines Talents, dass er Jahr für Jahr seine Leistung bringt, immer engagiert fährt und seinen Rivalen nur selten die Chance zur Verteidigung oder zum Angriff gibt. Das Wort „Legende“ wird im Sport viel zu leicht verwendet, aber Gabriele ist eine Legende für das, was er erreicht hat. Es steht außer Frage, dass wir ihn alle vermissen werden, aber wir freuen uns darauf, ihn beim saisonentscheidenden Rennwochenende in Russland Ende dieses Monats gebührend zu verabschieden."



Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagen-Kommission:



"Gabriele Tarquini hat drei Jahrzehnte lang an der Spitze des Tourenwagensports auf nationaler und internationaler Ebene gestanden. Seine Entscheidung, sich am Ende der Saison aus dem Rennsport zurückzuziehen, markiert das Ende einer unglaublichen Karriere, die auch Einsätze in der Formel 1 und vieles mehr umfasste, bevor sie begann. Natürlich erinnere ich mich noch gut an den Einfluss, den er auf die britische Tourenwagenmeisterschaft hatte. Obwohl er nur einige der Strecken kannte, holte er 1994 mit einigen beeindruckenden Fahrten auf Anhieb den Titel. Seine zwei Tourenwagenweltmeisterschaften, einschließlich des ersten WTCR-Titels im Jahr 2018 im Alter von 57 Jahren, gehören zu einer Reihe von herausragenden Leistungen, die Gabrieles Platz in der Motorsportgeschichte als Tourenwagen-Koloss sichern werden."



Marcello Lotti, WSC-Präsident:



„Ich hatte das Privileg, in den letzten 30 Jahren viel Zeit mit Gabriele zu verbringen, da er einer meiner Fahrer war, als ich als Teammanager arbeitete und später auch ein Teilnehmer in den von mir geförderten Meisterschaften war. Das gab mir die Gelegenheit, viel von ihm als Fahrer und als persönlicher Freund zu halten, und ich hege so viele gute Erinnerungen an die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Er hängt jetzt seinen Helm an den Nagel, aber ich bin mir sicher, dass er mit seinem reichen Erfahrungsschatz und seinem guten Ruf als unschätzbarer Berater und Tester im Motorsport weitermachen kann. Ich bin daher zuversichtlich, dass dies nicht das Ende unserer gemeinsamen Leidenschaft für den Tourenwagensport ist.“



François Ribeiro, Leiter von Discovery Sports Events, WTCR-Veranstalter:



„Nachdem klar wurde, dass es keinen Vollzeit-WTCC-Fahrer für 2017 gibt, hätte Gabriele so leicht aufgeben können. Stattdessen steckte er all sein Können, sein Wissen und seine Energie in die Entwicklung des Hyundai-TCR-Projekts und kehrte noch stärker und entschlossener in den Vollzeit-Rennsport zurück. Als Gabriele 2018 der erste König des WTCR wurde, hörte ich Leute sagen, dass die Qualität der Fahrer vielleicht nicht hoch genug sei, wenn ein 56-Jähriger den Titel holen könne. Aber Sie brauchen mich nicht, um zu wissen, dass das Niveau damals wie heute sehr hoch ist. Gabriele hat jedoch bewiesen, dass das Alter einen nicht bremst, und seine Leistungen in dieser Saison machten ihn zu einem würdigen Sieger. Gabriele wird in die Geschichte eingehen als ein Gentleman außerhalb des Autos, aber ein absoluter Rennfahrer hinter dem Lenkrad. Es war ein Privileg, über so viele Saisons mit ihm zusammenzuarbeiten. Und obwohl wir ihm viel Erfolg und Glück für die Zukunft wünschen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden.“



Gabriele Rizzo, Teamchef, BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse:



„Dies ist ein unglaublich emotionaler Tag für alle im Team BRC Racing. Wir werden nie in vollem Umfang ausdrücken können, welchen Einfluss und welche Rolle Gabriele bei unserem Erfolg gespielt hat. Zum Glück haben wir noch zwei weitere WTCR-Rennwochenende vor uns, bevor sich unsere Wege trennen, aber wir alle sind unglaublich dankbar für seine Leidenschaft, sein Engagement und seine Motivation, die uns zu zwei Fahrertiteln und unzähligen Rennen verholfen haben. Wir alle im Team wollen seine herausragende Karriere feiern, ihm für seine Arbeit danken und ihm alles Gute für seinen Ruhestand wünschen.“

