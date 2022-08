Vier Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) werden beim ersten Langstreckenrennen der TCR Südamerika in Termas de Río Hondo teilnehmen.

Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, der im WTCR für das Team BRC Hyundai N Squadra antritt, tritt dort zusammen mit Pedro Aizza in einem Hyundai Elantra N TCR für die Scuderia Chiarelli an.



Auch die beiden Piloten von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami und Esteban Guerrieri, werden mit dabei sein. Sie tun sich mit Ignacio Montenegro respektive Fabio Casagrande zusammen.



Der 17-jährige Montenegro hat erst Anfang des Monats seinen ersten Sieg in der TC2000-Kategorie eingefahren, während Casagrande ein Stammgast in der TCR Südamerika ist.



Der letzte Gastfahrer aus dem WTCR ist Santiago Urrutia. Er wird zusammen mit José Manuel Sapag einen Lynk & Co 03 für das Team Pro Motorsport fahren. Sapag hat im Jahr 2020 einige Einsätze im WTCR absolviert und vor kurzem in Uruguay seinen ersten Sieg in der TCR Südamerika eingefahren.



Guerrieri, Girolami, Urrutia (teilweise verdeckt) und Azcona zusammen beim Rennwochenende in Ungarn Anfang des Jahres.

