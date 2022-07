WTCR

WTCR Vila Real: Santiago Urrutia und Yann Ehrlacher fahren souveränen Doppelsieg für Lynk & Co ein

In einem spannenden ersten Rennen in Portugal fahren Santiago Urrutia und Yann Ehrlacher auf dem Stadtkurs von Vila Real einen Doppelsieg für Lynk & Co ein.

00:02:29, vor 16 Minuten