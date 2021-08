Bence Boldizs möchte in seiner Heimat die Probleme, die er zu Saisonbeginn hatte, hinter sich lassen. An diesem Wochenende gastiert der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) in Ungarn.

Der Ungar ist Teil der Nachwuchsakademie von Zengő Motorsport und fährt einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición im WTCR. Obwohl er bereits seine zweite Saison absolviert, blieb er bisher hinter den Erwartungen zurück. Doch auf dem Hungaroring, den er schon als Kind besuchte, soll sich das Blatt wenden.



„Ich bin sehr aufgeregt und kann die nächste Woche kaum erwarten“, sagte Boldisz. „Allerdings müssen wir noch eine Lösung für das starke Untersteuern finden, dass wir momentan haben. Es wäre fantastisch, auf dem Podium zu landen.“



„Nachdem der Hungaroring im vergangenen Jahr leer geblieben ist, wünsche ich mir, dass die Tribünen in diesem Jahr wieder voll sein werden und ich mir eine ähnlich gute Ausgangsposition wie im vergangenen Jahr erarbeiten kann.“



„Seit 2010 bin ich jedes Jahr hierhergekommen, um mir die Rennen des WTCC anzusehen. Die Fans versprühen eine unglaubliche Kraft und Energie. Natürlich habe ich Norbi [Norbert Michelisz] und Attila [Tassi] die Daumen gedrückt. Die Leute werden die beiden auch in diesem Jahr anfeuern, doch ich hoffe, dass einige auch mir zujubeln werden.“

