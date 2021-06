Der Countdown für die Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Estoril laufen auf Hochtouren.

Diese finden vom 25. bis 27. Juni auf dem Circuito do Estoril westlich von Lissabon statt, und zwar zum ersten Mal.Das bedeutet: 22 Tourenwagen-Asse, darunter ausgewiesene Experten und junge Talente, jagen in ihren TCR-Autos von Audi, CUPRA, Hyundai und Lynk & Co bei den Saisonläufen drei und vier mit bis zu 260 km/h über die 4,182 Kilometer lange Strecke.Obwohl Estoril neu im WTCR-Kalender ist, ist Portugal keine Unbekannte für die actiongeladene Rennserie. Die Straßen von Vila Real im Norden des Landes waren 2018 und 2019 die Heimat der Veranstaltung gewesen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie fielen die Rennen in Portugal 2020 aus. Für das Wochenende 2021 springt Estoril ein, allerdings ohne Zuschauer.Estoril ist drei Wochen nach zwei dramatischen Läufen auf der legendären Nürburgring-Nordschleife in Deutschland an der Reihe, die WTCR-Bühne zu betreten. KLICKEN SIE HIER FÜR EINE ERINNERUNG. Im 1. Rennen gab es einen bemerkenswerten Sieger, als der portugiesische Lokalheldin seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Honda Civic Type R TCR von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport zum Sieg stürmte, nachdem ervon Cyan Racing Lynk & Co spät überholt hatte."Es war definitiv eines dieser großartigen Rennen, in denen man versucht, alles im Kopf abzustimmen und in denen alles nach Plan läuft", sagte der 44-jährige Monteiro. Er hat sich von schweren Kopf- und Nackenverletzungen, die er sich 2017 bei einem Testunfall zugezogen hatte, in den Motorsport zurückgekämpft. "Nach einem schwierigen Start, bei dem ich ein paar Positionen verloren habe, war das Tempo gut und ich war in einem Rhythmus mit den Top 4. Also habe ich weiter gepusht, einen kühlen Kopf bewahrt und mich konzentriert, um mich für die letzte Runde zu positionieren. Vor mir gab es eine Berührung, ich nutzte die Gelegenheit, um mich sofort auf P2 zu schieben, und danach ging es nur noch darum, Yvan [Muller] zu folgen und dann später im Rennen etwas zu versuchen. Es war ein guter Kampf mit ihm. Er ist ein harter, aber sehr fairer Rennfahrer, also wusste ich, dass ich bis zum Ende mit ihm kämpfen konnte. Ich bin natürlich viel Risiko eingegangen, aber das ist der Moment, in dem man es tun und es durchziehen muss. Das Auto war sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team, Honda, ALL-INKL natürlich und JAS für all die Updates, die wir über den Winter gemacht haben. Es war toll, die Saison mit einem Sieg zu beginnen, ein sehr adrenalingeladener Moment."Während Monteiro, der einst in der Formel 1 ein Podestergebnis erzielt hat, im ersten Rennen der Mann der Stunde war, konntemit dem Sieg im zweiten Rennen jemandem nacheifern, der auch seine Karriere mitgestaltet. Denn Vernay ist Teil des von Monteiro gegründeten Skywalker Racing Managements und erntet bereits die Früchte seiner Verbindung mit dem Unternehmen."Ich bin sehr zufrieden, mit Tiago und seinem Team zu arbeiten", sagte Vernay, der vom Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing für seine vierte WTCR-Saison rekrutiert wurde. "Sie machen einen tollen Job, ich habe Vertrauen in sie und das ist das Wichtigste für die Zukunft meiner Karriere."Trotz ihrer starken Verbindung besteht Vernay darauf, dass er Monteiro genauso behandeln wird wie die anderen 20 Fahrer in der Startaufstellung. "Natürlich will man ihn pushen, so wie ich es mit jedem tue, gegen den ich Rennen fahre. Letztes Jahr habe ich eine Menge Strafen wegen Fehlern kassiert, aber ich habe immer versucht, fair zu sein. Bei mir und Tiago wird sich nicht viel ändern. Ich sage ihm nicht, was wir beim Testen machen, das ist klar."Der Uruguayerbegann die Saison 2021 mit einem dritten Platz im ersten Rennen, einen Platz hinter seinem Teamkollegen bei Lynk & Co, Yvan Muller.holte die erste Poleposition 2021 für sein von Honda angetriebenes Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und wurde in Rennen 2 Dritter.*Der zweite Platz des 21-jährigenhinter seinem Teamkollegen Jean-Karl Vernay bedeutete das erste WTCR-Podium für den jüngsten Fahrer im Feld.Engstler undteilten sich den Sieg in der WTCR-Juniorwertung, Magnus machte esmit dem Triumph in der WTCR-Trophy nach.Die Pace von Vernay in Rennen 2 brachte ihm die TAG-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde ein, während ihn seine Gesamtleistung am Wochenende zum von TAG Heuer präsentierten "wertvollsten Fahrer" machte.Zu den Fahrern, die auf der legendären Nürburgring Nordschleife Pech hatten, gehörtenundals "König" des WTCR.hatte derweil Grund zur Zufriedenheit, nachdem sie bei ihrem WTCR-Debüt als einzige Rookie-Fahrerin in die Punkte fuhr.Das WTCR-Aufgebot 2021 repräsentiert elf Topteams und zwölf Länder und umfasst sechs FIA-Weltmeister - darunter den aktuellen "König" des WTCR, Yann Ehrlacher - sowie neun Fahrer, die 25 Jahre alt oder jünger sind. Insgesamt 65 Rennsiege teilt sich das talentierte Starterfeld.Alle Fahrer setzen auf nachhaltigen Biokraftstoff vonund Reifen von. Eine Balance of Performance trägt ebenfalls dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle zu schaffen. Dank erheblicher Maßnahmen zur Kostenkontrolle ist eine gut gefüllte Startaufstellung möglich. Außerdem können auf diese Weise Privatteams mit begrenzter technischer Unterstützung durch die Hersteller an der Spitze kämpfen.Die Saison 2021 wird fünf Wochenenden in Europa umfassen, gefolgt von einer Asien-Etappe mit drei Veranstaltungen. Bei jeder Veranstaltung stehen Training, Qualifying und zwei Rennen auf dem Programm, die weltweit live übertragen werden.Neben den FIA-Fahrer- und -Team-Titeln wird auch derfür den besten Fahrer vergeben, der zu Jahresbeginn 24 Jahre oder jünger war und vor 2019 keine WTCC-/WTCR-Erfahrung hatte. Unabhängige Rennfahrer, die ohne direkte Herstellerunterstützung antreten, sind für diequalifiziert, während die TAG-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde und die von TAG Heuer präsentierte Auszeichnung für den "wertvollsten Fahrer" bei jedem Event vergeben werden.Tom Coronel hofft, dass "Coronel Estoril'´" mehr als nur einen riesigen Sportwagen-Crash liefert, wenn man nach dem Rennen in Portugal diesen Begriff in die YouTube-Suchfunktion eintippt. Coronel hatte Glück: Er blieb 2001 in Estoril bei einem spektakulären Unfall unverletzt. Er war während des Rennens der Le-Mans-Serie mit einem überrundeten Fahrzeug kollidiert. Es war die zweite von zwei bemerkenswerten Enttäuschungen, die er damals in Estoril erlebte. "Zwei Mal war ich dort schon in Führung", sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. "2001 führte ich das Rennen der Le-Mans-Serie an und wurde herausgenommen - gehen sie auf YouTube, geben sie 'Coronel Estoril' ein und sie können es selbst sehen! Ich wurde von hinten getroffen, während ich den Kerl überholte, und er traf mich auf der Hauptgeraden in den Rücken. Und man darf nicht vergessen, dass mein erster internationaler Tourenwagen-Auftritt 2001 ebenfalls in Estoril stattgefunden hatte. Die [europäische Super-Tourenwagen-] Meisterschaft wurde zwischen Duncan Huisman und Peter Kox ausgefahren, sie schlugen sich gegenseitig und ich führte das Rennen an. Dann, zwei Kurven vor Schluss, hat mich Gianni Morbidelli ausgeschaltet. Ich machte einen 360er und kam schließlich auf P3 ins Ziel und wir kämpften um das Podium. Wenn wir das jetzt machen würden, wären wir für ein Jahr gesperrt, zu 100 Prozent. Aber es war damals gut für den Rennsport, und das wird auch dieses Jahr so sein." Coronel wird in Estoril einen Audi RS 3 LMS der zweiten Generation auf Goodyear-Reifen pilotieren und erwartet zwei spannende WTCR-Rennen. "Die Strecke hat eine lange Gerade, große Bremspunkte, gute Links/Rechts-Passagen und schöne Kurven, in denen man sich dazwischenquetschen kann", erklärte Coronel. "Natürlich vermisse ich Vila Real, denn ich liebe Straßenkurse und ich hatte dort in der Vergangenheit einen Rennsieg. Vila Real ist immer besonders und einzigartig, aber wenn es einen Ersatz geben soll, dann ist Estoril die beste Wahl."Estoril, ein geschichtsträchtiger Austragungsort mit einem aufregenden Streckenlayout, ist die neue Heimat der WTCR-Rennen in Portugal für 2021. Das ist eine Reaktion auf die Einschränkungen der Regierung bezüglich Massenveranstaltungen an einzelnen Orten. Diese Beschränkungen, die das Ergebnis von COVID-19 sind, machen die Austragung des Wochenendes auf dem berühmten Straßenkurs von Vila Real - wo die Zuschauerzahlen aufgrund der kompakten städtischen Lage der Strecke nicht kontrolliert werden können - im Jahr 2021 unmöglich. Um die Beeinträchtigungen zu minimieren, bleibt der ursprüngliche Termin vom 26. bis 27. Juni unverändert. Die WTCR wird 2022 im Rahmen eines neuen Dreijahresvertrags nach Villa Real zurückkehren.Norbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCRMa Qing Hua (CHN), Alfa Romeo Giulietta Veloce TCRAttila Tassi (HUN), Honda Civic Type R TCRNorbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCR: Yann Ehrlacher (FRA), Lynk & Co 03 TCRMikel Azcona (ESP), CUPRA TCRMikel Azcona (ESP), CUPRA TCRTiago Monteiro (PRT), Honda Civic Type R TCRMikel Azcona (ESP), CUPRA TCRTAG-Heuer-Trophäe für die schnellste RennrundeMikel Azcona (ESP), CUPRA TCRVon TAG Heuer präsentierte Auszeichnung für den "wertvollsten Fahrer"Yann Ehrlacher (FRA), Lynk & Co 03 TCR