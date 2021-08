Die Sommerpause des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) ist vorbei. Vom 20. bis 22. August nimmt der Titelkampf mit dem Rennwochenende in Ungarn auf dem Hungaroring wieder an Fahrt auf.

Der Hungaroring ist seit 2018 fester Bestandteil des Kalenders und markiert traditionell die Halbzeit in einem sehr engen Titelkampf. Nachdem die Covid-19-Beschränkungen in Ungarn gelockert worden sind, werden auf den Tribünen wieder tausende einheimische Fans erwartet. Jedoch durften diese noch nie einen Sieg eines ungarischen Fahrers bejubeln.Dabei gibt es im aktuellen Starterfeld, mitund, bereits zwei WTCR-Rennsieger. Michelisz feierte 2019 sogar den Titel und wurde zum „König“ des WTCR gekürt. Zusätzlich tritt mitein weiterer junger Ungar an, dem eine vielversprechende Karriere im Tourenwagensport vorausgesagt wird.Attila Tassi aus dem deutschen Team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pilotiert einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Honda Civic Type R TCR. Doch laut des sportlichen Reglements des WTCR muss der Ungar an diesem Wochenende mit einem hohen Kompensationsgewicht antreten. Sein Landsmann Michelisz hingegen möchte im Kampf um seinen ersten WTCR-Titel seit zwei Jahren keine Punkte liegen lassen.Der Pilot aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse verweist dabei auf die verbleibenden acht Rennen nach dem Ungarn-Wochenende. Eine dicke Punkteausbeute in seiner Heimat wäre ein wichtiger Schritt nach vorn im Titelkampf.„Meinen ersten Saisonsieg vor den ungarischen Fans zu holen, wäre etwas ganz Besonderes. Um das zu erreichen, werde ich alles geben“, sagte der 37-jährige Michelisz. „Ich will immer, das Beste aus meinen Möglichkeiten machen. Auch wenn die ersten drei Rennwochenenden nicht nach meinen Vorstellungen verliefen, ist noch alles möglich. Die Saison ist noch lang und es wird in den kommenden Rennen auf die Konstanz ankommen. Obwohl ich in Ungarn gewinnen möchte, werde ich nicht alles riskieren, denn mein Fokus liegt auf der Gesamtwertung und darauf, in beiden Rennen so viele Punkte wie möglich zu holen.“Nach sechs gefahrenen Rennen liegt Michelisz auf Platz 14 in der Gesamtwertung, 42 Punkte hinter dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeaderaus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. Dennoch werden an jedem Rennwochenende 60 Punkte vergeben, weshalb eine ganze Reihe von Fahrern um den WTCR-Titel kämpfen. Die Top 10 liegen derzeit nur 31 Punkte auseinander. HIER klicken für den vollständigen Meisterschaftsstand.Der amtierende „König“ des WTCR,, liegt acht Punkte hinter Vernay. Weitere sieben Punkte dahinter lauert sein Onkel und Teamkollege aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co(Cyan Performance Lynk & Co),(BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Attila Tassi,, der im vergangenen Jahr beide Rennen in Ungarn gewann, und Tassis Teamkollegebefinden sich ebenso in Schlagdistanz zum Gesamtführenden wie(Cyan Performance Lynk & Co),(Comtoyou DHL Team Audi Sport), sowie der Sieger des sechsten Rennensund dessen Teamkollegevon der Mannschaft Comtoyou DHL Sport Audi. Magnus führt neben der WTCR-Juniorenwertung auch die WTCR-Trophy-Wertung an. Da es bei den bisherigen sechs Rennen in der Saison 2021, sechs verschiedene Sieger gab, ist der Ausgang der Rennen in Ungarn völlig offen. Zumal Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius erwartet werden.Insgesamt werden 23 Tourenwagen-Profis, die beiden Rennen auf der 4,381 Kilometer langen Strecke in Angriff nehmen. Gefahren werden die Rennen 7 und 8 von insgesamt 16 in dieser Saison. Das Starterfeld besteht aus einer Mischung aus erfahrenen Fahrern und jungen Talenten.wird zusätzlich als Wildcard-Fahrer teilnehmen. Die turbogeladenen TCR-Autos vonundwerden dabei Geschwindigkeiten von 260 km/h erreichen.Neben dem WTCR wird in Ungarn auch die PURE-ETCR-Rennserie ausgetragen. Dabei handelt es sich um die neue, rein elektrische Tourenwagenserie von WTCR-Veranstalter Eurosport Events. Der Hyundai Pilot Vernay sowie die beiden CUPRA-Fahrerundwerden auf dem Hungaroring sowohl am WTCR sowie an der PURE-ETCR-Rennserie teilnehmen.*Tarquini und Vervisch erzielten ihren ersten Sieg seit 2019.*Vervisch erzielt den ersten Erfolg für den Audi der zweiten Generation, der vom Comtoyou-Racing-Team eingesetzt wird.*Vervisch erhält die Tag-Heuer-Auszeichnung für den „wertvollsten Fahrer“.*Tarquinis Triumph in Rennen 1 ist der zweite Sieg für den brandneuen Hyundai Elantra N TCR.*Neben seinem Sieg im Reverse-Grid-Rennen sicherte sich Tarquini zusätzlich die TAG-Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde.*CUPRA-Fahrer Azcona wird zuhause Zweiter in Rennen 1 vor Tom Coronel.*Thed Björk sichert sich Platz zwei im zweiten Rennen, nachdem er Vervisch über die gesamte Renndistanz gejagt hatte.*Coronel und Magnus holten sich jeweils einen Sieg für die WTCR-Trophy-Wertung. Diese führt Magnus ebenso wie die WTCR-Juniorenwertung an.*Vernay behält seine blaue Jacke als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader.*Die Temperaturen im Motorland Aragon betrugen über 30 Grad.Das WTCR-Aufgebot 2021 repräsentiert elf Topteams und zwölf Länder und umfasst sechs FIA-Weltmeister - darunter den aktuellen "König" des WTCR, Yann Ehrlacher - sowie neun Fahrer, die 25 Jahre alt oder jünger sind. Insgesamt 65 Rennsiege teilt sich das talentierte Starterfeld.Alle Fahrer setzen auf nachhaltigen Biokraftstoff vonund Reifen von. Eine Balance of Performance trägt ebenfalls dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle zu schaffen. Dank erheblicher Maßnahmen zur Kostenkontrolle ist eine gut gefüllte Startaufstellung möglich. Außerdem können auf diese Weise Privatteams mit begrenzter technischer Unterstützung durch die Hersteller an der Spitze kämpfen.Die Saison 2021 wird fünf Wochenenden in Europa umfassen, gefolgt von einer Asien-Etappe mit drei Veranstaltungen. Bei jeder Veranstaltung stehen Training, Qualifying und zwei Rennen auf dem Programm, die weltweit live übertragen werden.Neben den FIA-Fahrer- und -Team-Titeln wird auch derfür den besten Fahrer vergeben, der zu Jahresbeginn 24 Jahre oder jünger war und vor 2019 keine WTCC-/WTCR-Erfahrung hatte. Unabhängige Rennfahrer, die ohne direkte Herstellerunterstützung antreten, sind für diequalifiziert, während dieund die vonbei jedem Event vergeben werden.Dieerhält der Fahrer, der nach jedem Qualifying oder Rennen an der Spitze der Gesamtwertung steht. Er erhält die blaue #FollowTheLeader-Jacke von Goodyear und trägt den gelben #FollowTheLeader-Windschutzscheibenstreifen von Goodyear an seinem Auto, bis er nicht mehr an der Spitze der Punktewertung steht. Nach seinen bisherigen Erfolgen in dieser Saison startet Jean-Karl Vernay in Ungarn als #FollowTheLeader von Goodyear, wenn auch mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Punkten vor dem amtierenden „König“ des WTCR Yann Ehrlacher.Es wird 2021 nur noch Doppel-Header mit zwei statt drei Rennen pro Veranstaltung geben.Neue Fahrzeuge von Audi (Audi RS 3 LMS der zweiten Generation) und Hyundai (Elantra N TCR) gehen an den Start.P1 Racing Fuels ist offizieller Kraftstofflieferant des WTCR, wobei die Fahrer erstmals mit einem maßgeschneiderten Kraftstoff fahren, der zu 15 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen bestehtJessica Bäckman ist die erste Fahrerin im WTCR und bildet zusammen mit ihrem Bruder Andreas das erste Geschwisterteam des WTCR, das von Saison-Neueinsteiger Target Competition betrieben wird.Wie die Bäckmans ist auch Jordi Gené ein WTCR-Neuling, während Rob Huff und Frédéric Vervisch zurückkehren, nachdem sie 2020 nicht dabei gewesen waren.Adria, Estoril und Inje sind neu im WTCR-Kalender, während Italien und Südkorea zum ersten Mal WTCR-Rennen ausrichten werden.Der Rookie-Fahrerpreis wird neu definiert und in FIA-Juniortitelumbenannt.WTCR-Promoter Eurosport Events hat nach einem strengen Prüfungsprozess in Übereinstimmung mit dem Umweltzertifizierungsrahmen des Motorsport-Weltverbandes die Drei-Sterne-Umweltakkreditierung der FIA erhalten.Klicken Sie HIER für weitere Informationen.Die begehrte Startnummer 1 wird 2021 nicht verwendet, da sich WTCR-"König" Yann Ehrlacher für die Nummer 68 entschieden hat. Das ist die Nummer, mit der er im vergangenen Jahr den Titel gewonnen hat und die Nummer des französischen Departements Haut-Rhin, aus dem er stammt.Kein Fahrer kann mehr Siege im WTCR vorweisen als Esteban Guerrieri. Insgesamt zehnmal triumphierte der Fahrer aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.Der Honda Civic Type R Limited Edition ist für eine zweite Saison das offizielle Safety-Car des WTCR. Der Portugiese Bruno Correia ist der offizielle Safety-Car-Fahrer beim WTCR-Rennen von Portugal.Gefahren werden dievon insgesamt 1620. bis 22. August 2021Hungaroring2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/64,381 KilometerNorbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1:52.365 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140, 3 km/h, gefahren am 28.04.2018Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1:53.620 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,8 km/h, gefahren am 18.10.202009:30 Uhr - 10:15 Uhr12:30 Uhr - 13:00 Uhr15:30 Uhr - 15:50 Uhr: 15:55 Uhr - 16:05 Uhr16:10 Uhr - 16:25 UhrStart um 12:15 Uhr (12 Runden, 52,532 Kilometer)Start um 15:15 Uhr (15 Runden, 65,675 Kilometer)Alle Zeitangaben sind in der mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Änderungen vorbehalten.Der Hungaroring liegt weniger als 20 Kilometer nordöstlich von Budapest und ist berühmt für die Austragung des ersten Formel-1-Grand-Prix hinter dem Eisernen Vorhang im Jahr 1986. Seitdem ist der Hungaroring ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und hat sich auch zu einem beliebten Austragungsort für Tourenwagenmeisterschaftsrennen entwickelt. So ist hier beispielsweise Lokalmatador Norbert Michelisz nach seinem Start-Ziel-Sieg im Jahr 2015 zum Publikumsliebling aufgestiegen. Die Strecke wurde 2016 neu asphaltiert und mit neuen Randsteinen versehen. Sie bietet eine Mischung aus engen und schnellen Kurven. Besonders prägnant sind die Höhenunterschiede der einzelnen Streckenbestandteile. So geraten die Fahrer die Fahrer nach Kurve 2 in ein kleines Tal, um dann den Berg vor der der schnellen Kurve 4 wieder hochzuschießen.3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Juniorenfahrer9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Juniorenfahrer + WTCR-Trophy-Fahrer17 Nathanael Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, WTCR-Trophy-Fahrer22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, Juniorenfahrerin + WTCR-Trophy-Fahrerin28 Jordi Gene (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion29 Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, WTCR-Trophy-Fahrer55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion, Juniorenfahrer + WTCR-Triophy-Fahrer68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion82 Nicola Baldan (ITA) Target Competition Hyundai Elantra N TCR, Wildcard-Fahrer86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & C0 03 TCREsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRBence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCREsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCREsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRNorbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRNorbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCREsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRTiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRLuca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCRBence Boldizs (FRA) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCRGilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMSJean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, Romeo-FerrarisJean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, Romeo-FerrarisJean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, Romeo-FerrarisNorbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCREsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCREsteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRYann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCREsteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCRNéstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRNéstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCRGabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCRYann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCRRob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCRGabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCRYann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCRNorbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCRGabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR„Es wird Spaß machen, auf einer Strecke zu fahren, die wir bereits kennen. Ich habe gute Erinnerungen an unser erstes Rennen in der TCR Europa, welches wir 2019 auf dem Hungaroring gefahren sind. Es war ziemlich schwierig, das Auto richtig abzustimmen. Hoffentlich gelingt uns das an diesem Wochenende. Über eine Top-10-Platzierung wäre ich sehr glücklich. Nachdem ich viel Zeit im Simulator verbracht habe, freu ich mich wieder Rennen zu fahren.“Im vergangenen Monat im Motorland Aragon hat das Team einen fantastischen Job gemacht und mir ein Auto hingestellt, mit dem ich mein erstes WTCR-Podium 2021 einfahren konnte. Es war schwierig, vor den Audi zu bleiben. Ich freue mich sehr auf das nächste Rennen und darauf vorne wieder mitzukämpfen.„Ich bin sehr aufgeregt und kann die nächste Woche kaum erwarten. Wir müssen noch eine Lösung für das starke Untersteuern finden, dass wir momentan haben. Es wäre fantastisch, auf dem Podium zu landen. Nachdem der Hungaroring im vergangenen Jahr leer geblieben ist, wünsche ich mir, dass die Tribünen in diesem Jahr wieder voll sein werden und ich mir eine ähnlich gute Ausgangsposition wie im vergangenen Jahr erarbeiten kann. Seit 2010 bin ich jedes Jahr hierher gekommen, um mir die Rennen des WTCC anzusehen. Die Fans versprühen eine unglaubliche Kraft und Energie. Natürlich habe ich Norbi [Norbert Michelisz] und Attila [Tassi] die Daumen gedrückt. Die Fans werden die beiden auch in diesem Jahr anfeuern, doch ich hoffe, dass einige auch mir zujubeln werden.“„Ich liebe die Strecke und Budapest auch. Die Formel 1 fährt hier nicht ohne Grund. Es ist einfach fantastisch“, sagte der Fahrer aus dem Team Comtoyou Audi Sport. „Mein erstes Rennen in der TCR Europa bin ich 2019 auf dem Hungaroring gefahren und ich habe es sofort auf das Podium geschafft. Wir wollen genauso konkurrenzfähig wie in Aragon sein, um am Ende wieder auf dem Podium zu stehen. Zusammen mit dem Team werde ich die Daten der vergangenen Jahre analysieren, und mich körperlich und mental auf das Kommende vorbereiten.“„Das ist immer das speziellste Rennen des Jahres, egal ob es am Anfang oder am Ende der Saison ausgetragen wird. Ich mag diese Strecke und bin hier natürlich auch schon viele Runden gefahren, weshalb ich optimistisch bin, dass wir hier ein gutes Ergebnis erzielen können. Wir haben seit den Tests vor Saisonbeginn gute Fortschritte gemacht. Das Gefühl im Auto ist klasse. 30 Grad Celsius sind hier nichts ungewöhnlich. Das wird eine schwierige Aufgabe für das Auto, die Reifen und die Fahrer werden.“„Ich freue mich darauf, von den vielen Leuten auf den Tribünen angefeuert zu werden. Ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich kommen können, um diese einzigartige Atmosphäre wieder spüren zu können. Die ungarischen Fans besitzen eine große Leidenschaft für den Motorsport, was sie zu den Besten macht.“Alle Fahrer verwenden den Goodyear-Eagle-F1-SuperSport-Reifen mit einer einzigen Spezifikation. Für das Wochenende in Ungarn hat jeder Fahrer zwölf Slick-Reifen für trockenes Wetter zugeteilt bekommen und kann zehn davon von früheren Veranstaltungen übernehmen. Zusätzlich stehen 16 Regenreifen zur Verfügung.Das WTCR-Wochenende in Ungarn beginnt mit zwei Freien Trainings, wobei FP1 45 Minuten und FP2 30 Minuten dauert, gefolgt von einem Qualifying. Dieses Qualifying ist in drei Abschnitte unterteilt (Q1, Q2 und Q3) und beinhaltet zwei Ausscheidungsrunden (Q1 und Q2). Q1 dauert 20 Minuten, wobei die schnellsten Zwölf in Q2 einziehen, wo sie zehn Minuten Zeit haben, um die fünf Plätze zu erkämpfen, die in Q3 angeboten werden. Die Fünf, die in Q3 weiterkommen, erhalten jeweils eine Runde, um die Pole-Position zu erreichen. Die Punkte werden an das Q3-Quintett nach der Skala 5-4-3-2-1 vergeben.Das erste Rennen verwendet eine teilweise umgekehrte Startaufstellung, bei der die schnellsten Zehn aus Q2 in umgekehrter Reihenfolge antreten. Das bedeutet, dass der Fahrer, der Q2 auf P10 beendet, das erste Rennen von der Pole-Position aus startet, Platz neun als Zweiter und so weiter. Die Fahrer, die in Q2 auf Platz elf und Platz zwölf lagen, starten als nächstes, gefolgt von den nach Q1 ausgeschiedenen Fahrern. Die Startaufstellung für das zweite Rennen erfolgt in der kombinierten Qualifying-Reihenfolge nach Q3.Die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying erhalten wie folgt Punkte: 5-4-3-2-1Die 15 bestplatzierten Fahrer in jedem Rennen erhalten Punkte wie folgt: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1Das gleiche Punktesystem gilt für die FIA-Teamwertung und den FIA-Juniortitel. WTCR-Trophy-Fahrer punkten wie folgt: 10-8-5-3-1. Außerdem gibt es einen Punkt für die schnellste Qualifying-Runde plus einen Punkt für die schnellste Runde in jedem Rennen.1. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 82 Punkte2. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 74 Punkte3. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 67 Punkte4. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 605. Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 58 HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung.1. Tiago Monteiro (PRT), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 27:18.961 Minuten2. Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,514 Sekunden3. Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,746 SekundenSchnellste Runde: Mikel Azcona (ESP), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competicion, 9:01.919 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 168,5 km/h1. Jean-Karl Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 26:46.689 Minuten2. Luca Engstler (DEU), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +0,348 Sekunden3. Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12,479 SekundenSchnellste Runde: Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8:53.608 Minuten1. Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28:28.096 Minuten2. Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,746 Sekunden3. Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +3,411 SekundenSchnellste Runde: Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:45.384 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 142,8 km/h1. Attila Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 29:04.501 Minuten2. Jean-Karl Vernay (FRA), Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1,030 Sekunden3. Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR, +1,553 SekundenSchnellste Runde: Tassi (HUN), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1:45.150 m, Durchschnittsgeschwindigkeit 143,1 km/h1. Gabriele Tarquini (ITA), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 21:23.928 Minuten2. Mikel Azcona (ESP), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +1,880 Sekunden3. Tom Coronel (NLD), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +8,455 SekundenSchnellste Runde: Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2:07.023 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,4 km/h1. Frédéric Vervisch (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 28:57.708 Minuten2. Thed Björk (SWE), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,191 Sekunden3. Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,691 SekundenSchnellste Runde: Vervisch (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2:07.588 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,8 km/h