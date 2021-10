Der FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) meldet sich nach einer längeren Pause zurück. Vom 8. bis 10. Oktober wird auf dem Autodrom Most die zweiten Saisonhälfte in der Tschechischen Republik eingeleitet.

Auf die Fahrer und Teams wartet eine spannende Herausforderung, denn der 4,212 Kilometer lange Kurs ist für die meisten von ihnen komplettes Neuland. Die Fans dürfen sich also auf ein unvergessliches Spektakel freuen. Mittlerweile sind acht der geplanten 16 Rennen gefahren und zur Saisonhalbzeit liegen die ersten Zwölf in der Gesamtwertung innerhalb von 40 Punkten.Doch auf die Fans wartet noch mehr Nervenkitzel. Im Rahmen des Most World Weekend, welches von Discovery Sports Events veranstaltet wird, wird neben dem WTCR auch das Finale der FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) ausgetragen.Während die EWC auf zwei Rädern unterwegs ist, beträgt der Abstand zwischen dem aktuellen „WTCR-König“, der gleichzeitig der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader ist, und seinem Teamkollegennach acht Rennen ebenfalls zwei Punkte.Doch die beiden sind nur zwei und von acht verschiedenen Siegern in dieser Saison. Dennoch gehören sie ebenfalls wie ihre Lynk-&-Co-Kollegenundzu den Sieganwärtern an diesem Wochenende. Das Quartett fährt einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR. Thed Björk hat dabei als Einziger Streckenerfahrung auf dem Autodrom Most. Der Schwede fuhr über drei Saisons Tourenwagenrennen in der Tschechischen Republik und feierte in dieser Zeit einige Siege auf dem Autodrom Most.hatte in dieser Saison lange die begehrte blaue Jacke des von Goodyear präsentieren #FollowTheLeader getragen, doch ein schwieriges Ungarn-Wochenende warf ihn im Titelkampf auf den dritten Rang zurück. Für den Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing hat es nun oberste Priorität, den verlorenen Boden wieder gutzumachen. Die Tatsache, dass sein Teamkollegebereits auf dem Autodrom Most in einem TCR-Rennwagen gefahren ist, wird ihn zusätzlich motivieren. Der junge Deutsche hatte beim WTCR-Wochenende in Deutschland im zweiten Rennen um den Sieg gekämpft, doch an diese Leistung konnte er seitdem nicht mehr anknüpfen. Er wird versuchen, dank seiner Streckenkenntnis diesen Negativtrend zu durchbrechen. Dafür dürfte ihm sein Sieg-Hattrick in der ADAC-TCR-Deutschland-Serie zusätzliche Kraft verleihen.Aufgrund eines Unfalles beim ersten Rennen in Ungarn konntedie erste WTCR-Pole für das Team Zengő Motorsport und für den CUPRA Leon Competición nicht in Anspruch nehmen. Sein Ziel wird es sein, auf dem Autodrom Most zurückzuschlagen. Zusammen mit, der in Ungarn zweimal auf dem Podium stand,und Lokalmatador, der als Wildcard-Fahrer in einem privaten CUPRA antreten wird, wird Huff versuchen, starke Ergebnisse für CUPRA einzufahren.Mikel Azcona steht nach einer beeindrucken Vorstellung in Monza kurz vor dem Titelgewinn in der TCR Europa. Dadurch wird er mit einem Hochgefühl in die Tschechische Republik reisen. Petr Fulín hingegen konnte die Chance, 80 Kilometer von seiner Heimat entfernt Rennen zu fahren, nicht ausschlagen. Der dreifache Sieger der europäischen Tourenwagenmeisterschaft wird allerdings als Wildcard-Fahrer keine WTCR-Punkte sammeln dürfen.„Es war unvorstellbar für mich, nicht Teil der Startaufstellung der ersten WTCR-Veranstaltung in meiner Heimat zu sein“, sagte Fulín. „Als ich erfuhr, dass der WTCR-Kalender aufgrund der Covid-Situation in Asien geändert wurde und eine der Ersatzveranstaltungen in Most stattfinden wird, habe ich sofort alles in die Wege geleitet, um teilnehmen zu können.“ HIER klicken für die Pressemitteilung.gewann in Ungarn sein erstes WTCR-Rennen und eiferte damit seinen Teamkollegenaus dem Team Comtoyou Audi Sport, der zuvor beim WTCR-Wochenende in Spanien gewonnen hatte. Die beiden anderen Fahrer eines Audi RS 3 LMS der zweiten Generation,, werden versuchen, an diesem Wochenende ebenfalls die oberste Stufe des Podests zu erreichen. Coronel reist mit einem Doppelpodium im Gepäck zum Autodrom Most. Im vergangenen Monat ist er beim Rennwochenende der TCR Europa in Monza zweimal in die Top 3 gefahren.undaus dem Team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport sind die beiden Honda-Piloten, die in dieser Saison bereits auf dem Podium standen. Ihre Werkskollegenundwarten immer noch auf ihr erstes Treppchen, doch beide besitzen die Fähigkeiten in die Top 3 zu kommen.Gefahren werden dievon insgesamt 168. bis 10. OktoberAutodrom MostTvrzova 5, 434 01 Most, Tschechische Republik4,212 Kilometer13 Runden (54,756 Kilometer)15 Runden (63,180 Kilometer)Wird noch aufgestelltWird noch aufgestellt12:00 Uhr - 12:45 Uhr14:30 Uhr - 15:00 Uhr16:45 Uhr - 17:05 Uhr17:10 Uhr - 17:20 Uhr17:25 Uhr - 17:40 UhrStart um 14:15 Uhr (13 Runden, 54,756 Kilometer)Gegen 14:50 UhrStar um 17:10 Uhr (15 Runden, 63,180 Kilometer)Gegen 17:50 UhrMit dem Rennen auf dem Autodrom Most erneuert Discovery Sports Events seine Partnerschaft mit dem Austragungsort der europäischen Tourenwagenmeisterschaft 2017 und bringt den WTCR zum ersten Mal in ein Land mit einer starken Motorsportfangemeinde. Die 4,212 Kilometer lange Strecke liegt etwa 70 Kilometer nördlich der tschechischen Hauptstadt Prag und in unmittelbarer Nähe zu den deutschen Städten Dresden und Leipzig. Neben dem WTCR wird am Most World Weekend auch das Finale der FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) 2021 von Discovery Sports Events ausgetragen. Die Fahrer des EWC werden am Samstag, dem 9. Oktober, das 6-Stunden-Rennen von Most bestreiten. Das Streckenlayout bietet eine aufregende Mischung aus Mittel- und Hochgeschwindigkeitskurven mit einer langen Start-/Zielgeraden, die in einer sehr engen Schikane mündet.3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, Juniorenfahrer9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Juniorenfahrer + WTCR-Trophy-Fahrer17 Nathanael Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS28 Jordi Gene (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion29 Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, WTCR-Trophy-Fahrer55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competicion, Juniorenfahrer + WTCR-Triophy-Fahrer68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & C0 03 TCR222 Petr Fulín (CZE) Fulín Race Academy CUPRA Leon Competición, Wilcard-Fahrer*Alle Fahrzeuge sind mit Goodyear-Reifen ausgestattet und verwenden nachhaltigen Biokraftstoff von P1 Racing Fuels*Die begehrte Startnummer 1 wird 2021 nicht mehr vergeben, da der „WTCR-König“ Yann Ehrlacher bei der Nummer 68 bleibt. Mit dieser Zahl hat er im vergangenen Jahr den Titel gewonnen und es ist die Nummer des Departements Haut-Rhin, aus dem er stammt.*Esteban Guerrieri ist der erfolgreichste Fahrer des WTCR in Bezug auf Rennsiege: Der Honda-Pilot triumphierte zehn Mal für das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Der Honda Civic Type R Limited Edition ist in dieser Saison zum zweiten Mal das offizielle Safety-Car des WTCR. Bruno Correia aus Portugal ist der offizielle Safety-Car-Fahrer beim WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik.Petr Fulín, der normalerweise die Startnummer 22 trägt, wird bei seiner WTCR-Rückkehr im Autodrom Most die #222 verwenden. Der Lokalmatador hat diesen Wechsel vollzogen, weil die Startnummer 22 in dieser Saison auf dem Audi RS 3 LMS von Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou Audi Sport zu sehen ist. Die bisher höchste Nummer im WTCR war die #111, die in der Saison 2019 Andy Priaulx getragen wurde.Das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik beginnt mit zwei Freien Trainings, wobei FP1 45 Minuten und FP2 30 Minuten dauert, gefolgt von einem Qualifying. Dieses Qualifying ist in drei Abschnitte unterteilt (Q1, Q2 und Q3) und beinhaltet zwei Ausscheidungsrunden (Q1 und Q2). Q1 dauert 20 Minuten, wobei die schnellsten Zwölf in Q2 einziehen, wo sie zehn Minuten Zeit haben, um die fünf Plätze zu erkämpfen, die in Q3 angeboten werden. Die Fünf, die in Q3 weiterkommen, erhalten jeweils eine Runde, um die Poleposition zu erreichen. Die Punkte werden an das Q3-Quintett nach der Skala 5-4-3-2-1 vergeben.Das erste Rennen verwendet eine teilweise umgekehrte Startaufstellung, bei der die schnellsten Zehn aus Q2 in umgekehrter Reihenfolge antreten. Das bedeutet, dass der Fahrer, der Q2 auf P10 beendet, das erste Rennen von der Poleposition aus startet, Platz neun als Zweiter und so weiter. Die Fahrer, die in Q2 auf Platz elf und Platz zwölf lagen, starten als nächstes, gefolgt von den nach Q1 ausgeschiedenen Fahrern. Die Startaufstellung für das zweite Rennen erfolgt in der kombinierten Qualifying-Reihenfolge nach Q3.Die schnellsten fünf Fahrer im Qualifying erhalten wie folgt Punkte: 5-4-3-2-1Die 15 bestplatzierten Fahrer in jedem Rennen erhalten Punkte wie folgt: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1Das gleiche Punktesystem gilt für die FIA-Teamwertung und den FIA-Juniortitel. WTCR-Trophy-Fahrer punkten wie folgt: 10-8-5-3-1. Außerdem gibt es einen Punkt für die schnellste Qualifying-Runde plus einen Punkt für die schnellste Runde in jedem Rennen.1. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 Punkte2. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 101 Punkte3. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 87 Punkte4. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84 Punkte5. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 82 Punkte HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung.1. Cyan Racing Lynk & Co, 181 Punkte2. Cyan Performance Lynk & Co, 174 Punkte3. Comtoyou Team Audi Sport, 166 Punkte4. ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 139 Punkte5. Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 132 Punkte HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung.1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 221 Punkte2. Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 169 Punkte3. Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131 Punkte4. Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 120 Punkte HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84 Punkte2. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 42 Punkte3. Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 35 Punkte4. Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32 Punkte5. Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27 Punkte HIER klicken für die vollständige Meisterschaftswertung.1. Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 27:18.961 Minuten2. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,514 Sekunden3. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +0,746 SekundenMuller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRMikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9:01.919 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 168, 5 km/h1. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 26:46.689 Minuten2. Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +0,348 Sekunden3. Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12,479 SekundenGirolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 8:54.791 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 170 km/hVernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8:53.608 Minuten1. Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28:28.096 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 142,8 km/h2. Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +1,746 Sekunden3. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +3,411 SekundenGabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCREhrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1.45,384 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 142, 8 km/h1. Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 29:04.501 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 143, 1 km/h2. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1,030 Sekunden3. Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR, +1,553 SekundenEsteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1:44.522 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 144 km/hTassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1:45.150 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 143,1 km/h1. Gabriele Tarquini (ITA), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 21:23.928 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151.4 km/h2. Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +1,880s3. Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +8,455s(ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRTarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2:07.023 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,4 km/h1. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 28:57.708 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,8 km/h2. Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1,191 Sekunden3. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1,691 SekundenVervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2:06.169 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152, 5 km/hVervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2:07.588 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 150,8 km/h1. Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30:41.529 Minuten2. Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +2,127 Sekunden3. Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, +2,682 SekundenMagnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSFrédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:53.904 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138, 4 km/h1. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28:53.853 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,2 km/h2. Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2,328 Sekunden3. Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +3,387 SekundenRob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1:51.993 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140,8 km/hVervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:54.036 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,3 km/h