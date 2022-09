Wenn der FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 mit dem Bahrain-Rennen des WTCR fortgesetzt wird, können Rob Huff und sein Zengö Motorsport-Team den Gewinn der WTCR-Trophy feiern.

Die jüngste Bestätigung, dass der Kalender 2022 neun statt der geplanten zehn Veranstaltungen umfassen wird, bedeutet, dass Huff im Rennen um den Titel für unabhängige Fahrer, die ohne direkte finanzielle Unterstützung durch eine Kundensportabteilung eines Herstellers antreten, nicht mehr eingeholt werden kann.



Nach seinem Doppelsieg beim Elsass-Rennen des WTCR hat Huff in der WTCR-Trophy vorläufig 124 Punkte auf dem Konto, 50 mehr als sein erster Verfolger Mehdi Bennani. Da beim Bahrain-Rennen des WTCR und beim Saudi-Arabien-Rennen des WTCR maximal 23 Punkte zu holen sind, ist Huff im Kampf um den WTCR-Trophy-Titel nicht mehr zu schlagen. Damit wird er nach Jean-Karl Vernay (2020) und Gilles Magnus (2021) der nächste Gewinner der WTCR-Trophy des Veranstalters Discovery Sports Events sein.



"Zunächst einmal freue ich mich über den Gewinn der WTCR-Trophy", sagte der 42-jährige Huff. "Es ist ein echtes Privileg und eine erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, dass wir zwei Wochen vor Saisonbeginn noch gar nicht dabei waren. Den Titel dann zwei Rennen vor Schluss zu gewinnen, ist großartig. Die Konkurrenz war hart, denn wir kennen das Niveau von Mehdi [Bennani], Tom [Coronel] und meinem Teamkollegen Dani [Nagy]. Letztlich nehmen wir an der WTCR-Trophy teil, weil wir keine Unterstützung durch einen Hersteller haben, so dass dieser Titel wirklich ein Beweis dafür ist, was das Team erreicht hat. Wir sind von Anzahl der Teammitglieder und finanziell das kleinste Team im Starterfeld, aber wir sind in einer Position, in der wir in der Gesamtwertung unter den ersten drei landen können, was erstaunlich ist."



Huff fuhr fort: "Im Motorsport dreht sich alles um Vorbereitung, und alles hängt von der Vorbereitung ab, aber vor dem Saisonstart hatten wir null. Unsere Mechaniker hatten null, unsere Ingenieure, ich und Dani. Das Team hat es geschafft, in so kurzer Zeit alles umzukrempeln und mir ein Auto zu geben, mit dem ich zwei Rennen gewonnen habe. Es ist sensationell, wenn man nach der Hälfte der Saison von der Einstellung, keine Rennen zu fahren, zu Weltmeisterschaftsanwärtern wird. Zengoe Motorsport ist wahrscheinlich eines der speziellsten Teams in der Startaufstellung mit der Art und Weise, wie sie sich anpassen können, und ich ziehe den Hut vor ihnen."



Huffs Höhepunkte in der WTCR-Trophy



Huff holte seinen ersten WTCR-Trophy-Sieg der Saisonim Mai in Rennen 2 des Clean Fuels for All -Frankreich-Rennen des WTCR, nachdem Mehdi Bennani im ersten Lauf für das Comtoyou Team Audi Sport triumphiert hatte. Auf dem Hungaroring gelang Huff dann ein Doppelsieg, den er im MotorLand Aragón und auf dem Circuito Internacional de Vila Real wiederholte, wo er auch den Gesamtsieg in Rennen 2 feierte. Nachdem Tom Coronel in Rennen 1 des Italien-Rennens des WTCR die WTCR-Trophy-Wertung angeführt hatte, siegte Huff auch in Rennen 2, bevor er beim Elsass-Rennen des WTCR einen Doppelsieg einfuhr. Huffs erster Platz in Rennen 2 war sein zweiter Gesamtsieg in diesem Jahr, während sein Teamkollege Dániel Nagy in der WTCR Trophy 2022 ebenfalls regelmäßig auf dem Podium stand. Die WTCR-Trophy für Huff wird zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.



Das Punktesystem der WTCR-Trophy

Schnellste Runde im Qualifying: 1 Punkt

Rennen 1:1. 10 Punkte, 2. 8, 3. 5, 4. 3, 5. 1, schnellste Runde 1

Rennen 2:1. 10 Punkte, 2. 8, 3. 5, 4. 3, 5. 1, schnellste Runde 1



Verbleibende Veranstaltungen des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022:

Rennen 15 und 16:Bahrain-Rennen des WTCR, Bahrain International Circuit, 10.-12. November

Rennen 17 und 18: Saudi-Arabien-Rennen des WTCR, Jeddah Corniche Circuit, 25.-27. November**



** vorbehaltlich der vertraglichen Einigung mit dem Event-Promoter

