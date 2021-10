Noch nie war eine 45-minütige Trainingssitzung für Gabriele Tarquini im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) so wichtig.

Mit seinem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse will er sich nach dem „enttäuschenden“ WTCR-Rennwochenende in Ungarn rehabilitieren. Tarquini weiß, dass er beim WTCR-Rennwochenende in der Tschechischen Republik angesichts des hochkarätigen Fahrerfeldes, mit dem er konfrontiert sein wird, in Bestform sein muss.



Allerdings ist das Autodrom Most sowohl für Tarquini als auch für dessen Teamkollegen Norbert Michelisz absolutes Neuland. Aus diesem Grund hat Tarquini das erste Freie Training mit einer Dauer von 45 Minuten als entscheidend für seine Erfolgsaussichten bezeichnet.



Es geht nicht nur darum, sich mit der 4,212 Kilometer langen Strecke vertraut zu machen, sondern er wir auch daran arbeiten, das optimale Set-up für seinen Hyundai Elantra N TCR herauszuarbeiten.



„Das Autodrom Most ist eine komplett neue Strecke für mich. Auch wenn ich viel Erfahrung habe, war ich noch nie dort“, sagte der „WTCR-König“ von 2018. „Zur Vorbereitung habe ich mir einige Videos angesehen. Das erste Freie Training ist nicht nur für mich extrem wichtig, sondern auch für alle anderen Fahrer. Das macht es noch spannender. Ich hoffe, dass es für uns und die Fans tolle Rennen werden. “



Für den Ungar Michelisz ist es ebenfalls der erste Einsatz auf dem Autodrom Most. Er ergänzte die Aussagen seines Teamkollegen: „Es wird entscheidend sein, die Strecke schnell zu lernen. Dafür ist es wichtig, so viel Zeit wie möglich auf der Strecke in den Freien Trainings zu verbringen. Wir haben in Ungarn nicht unser Potenzial ausgeschöpft. Das soll sich hier ändern. Bei noch vier ausstehenden Rennen haben wir in der verbleibenden Saison noch viele Möglichkeiten, in der Punktewertung nach vorne zu kommen - aber wir müssen um die vorderen Plätze kämpfen und um Siege kämpfen.“

